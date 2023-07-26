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26 июля, 13:57

Продюсер Павел Рудченко призвал прекратить пиарить "плюющих на россиян" актёров

Продюсер Рудченко: Злопыхателей надо убирать из медиасферы "глубоко в Интернет"

С федеральных каналов нужно убирать недоброжелательных по отношению к россиянам деятелей, и оставить монетизацию только тем, "кто с нами". Об этом заявил в разговоре с телеканалом "360" продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Сложность в том, что не так-то просто обозначить критерии, по которым следует проводить эту работу. Но монетизацию актёров и режиссёров западных фильмов в России необходимо прекратить.

"Зачем в нашей стране на наших людях будут зарабатывать те, кто, соответственно, плюёт в колодец, из которого хочет напиться. Здесь бы, конечно, можно было бы поработать и, действительно, попытаться отсечь таких "героев", — заявил Рудченко.

Продюсер также призвал обращать внимание на проведение мероприятий и фестивалей — на них не должны выступать артисты, негативно высказывающиеся о России и её гражданах.

"Те, кто вместе с нами, те, кто работает на наших граждан, — соответственно, пусть монетизируют [творчество], ради бога. Те, которые не поддерживают, плюют, те, которые нарушают законы, — тех глубоко в Интернет и всё. И никаких федеральных каналов, никаких точек популяризации их творчества в том числе", — сказал критик.

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Ранее прокуратуру попросили проверить лидера группы Machete. Причиной соответствующей просьбы послужило то, что музыкант, критикующий Россию, анонсирует концерты на территории нашей страны.

Обложка ©

VK / Павел Рудченко

Ирина Фальке
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