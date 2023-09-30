В России появились "Аллеи первых" в День воссоединения новых регионов с РФ

В рамках акции "Аллеи первых", которая прошла в годовщину воссоединения Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, школьники по всей стране вместе с педагогами-наставниками и руководством региональных отделений движения высадили деревья.

Открытие "Аллеи первых" по всей России. Видео © Предоставлено Лайфу

"Аллеи первых" появились в том числе на улицах и проспектах, названных в честь новых регионов и героев СВО в 23 субъектах страны: в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Томской, Тульской и Рязанской областях, в Забайкалье, на Ставрополье, в Краснодарском и Пермском краях, в республиках Адыгея, Карелия, Крым, Татарстан, Удмуртия, в Донецкой Народной Республике, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Движение первых" открыло в четырёх новых регионах уже более 1100 первичных отделений. Они объединили свыше 30 000 активных участников. И это только начало. В честь праздника наши ребята по всей стране высаживают "Аллеи первых", устраивают флешмобы и телемосты между первичными отделениями. Всё это — настоящий деятельный патриотизм, который объединяет и детей, и взрослых", — подчеркнул председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

В России прошла акция "Поезд пожеланий". Видео © Предоставлено Лайфу

Этому памятному дню также посвятили и Всероссийскую акцию "Поезд пожеланий", в рамках которой ребята нарисовали плакаты с пожеланиями для жителей новых регионов. Причём в своих работах дети отразили историю, архитектуру, живопись и национальные особенности своего региона.



















Кроме того, ещё с начала июня была запущена акция "Книга другу", в которой приняли участие школьники со всей страны. Активисты собирали литературу для пополнения книжных фондов библиотек и общеобразовательных учреждений новых регионов, а к сегодняшнему дню передали 250 тысяч книг, в том числе особые — напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в честь Дня воссоединения участники "Движения первых" провели и серию флешмобов, особенно ярко акция под названием "Вернулись!" прошла возле памятника воинам-освободителям в Луганске.