Более 20 человек приняли участие в автопробеге ко Дню воссоединения ЛНР с РФ

В Луганске более 20 человек, в том числе военнослужащие и представители Республики Башкортостан, приняли участие в автопробеге ко Дню воссоединения ЛНР с Россией, который организовал региональный исполком Народного фронта. Машины проехали колонной от мемориального комплекса "Острая могила" в направлении города Краснодона. По возвращении на площадку у "Острой могилы" автомобили выстроились в аббревиатуру ЛНР в цветах российского флага.

Автопробег ко Дню воссоединения ЛНР с Россией. Видео © t.me / Народный Фронт | ЛНР

"Более 20 человек, в том числе военнослужащие Вооружённых сил России, представители Республики Башкортостан, приняли участие в автопробеге Народного фронта, организованного к первой годовщине вхождения ЛНР в состав России", — рассказала пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в республике Мария Белецкая.

Алексей Сухов, участник автопробега, пояснил, что для него присутствовать на таком празднике большая честь. А военнослужащий Иван Филипоненко поделился, что эта дата особенно важна для тех, кто "участвовал в процессе".