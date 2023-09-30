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30 сентября, 13:44

Более 20 человек приняли участие в автопробеге ко Дню воссоединения ЛНР с РФ

В Луганске более 20 человек, в том числе военнослужащие и представители Республики Башкортостан, приняли участие в автопробеге ко Дню воссоединения ЛНР с Россией, который организовал региональный исполком Народного фронта. Машины проехали колонной от мемориального комплекса "Острая могила" в направлении города Краснодона. По возвращении на площадку у "Острой могилы" автомобили выстроились в аббревиатуру ЛНР в цветах российского флага.

Автопробег ко Дню воссоединения ЛНР с Россией. Видео © t.me / Народный Фронт | ЛНР

"Более 20 человек, в том числе военнослужащие Вооружённых сил России, представители Республики Башкортостан, приняли участие в автопробеге Народного фронта, организованного к первой годовщине вхождения ЛНР в состав России", рассказала пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в республике Мария Белецкая.

Алексей Сухов, участник автопробега, пояснил, что для него присутствовать на таком празднике большая честь. А военнослужащий Иван Филипоненко поделился, что эта дата особенно важна для тех, кто "участвовал в процессе".

День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября

Напомним, 30 сентября 2022 года после референдума президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сегодня отмечается ровно год со дня присоединения новых регионов. В видеообращении глава государства поблагодарил народ за патриотический настрой и сплочённость и подчеркнул, что россияне создают общее будущее.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Мышляева
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