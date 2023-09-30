В Херсонской области открылась выставка ко Дню воссоединения с Россией
ЕР в Херсонской области организовала выставку ко Дню воссоединения регионов с РФ
Фотовыставка, посвящённая годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Обложка © Предоставлено LIFE
В День воссоединения новых регионов с РФ Херсонская область совместно с "Единой Россией" организовали праздничную фотовыставку "Мы вместе!", посвящённую работе гуманитарной миссии партии и волонтёрской деятельности в регионе. Она открылась в парке Шевченко Геническа.
Фотовыставка, посвящённая годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Предоставлено LIFE
"Мы были первыми, кто зашёл в Херсонскую область с гуманитарной миссией фактически сразу после военных. И все трудности преодолевали вместе с жителями", — подчеркнул сенатор Херсонской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.
Гуманитарной миссией партии за год было отработано более 247 тысяч обращений, собрано свыше 15 тысяч предложений в народную программу. При содействии ЕР более семи тысяч жителей получили жилищные сертификаты и различные выплаты, работа продолжается. Правительство вкладывает в новые регионы колоссальные средства, стимулирует программы комплексного развития, направленные на то, чтобы каждый местный почувствовал положительные изменения.
Сегодня каждый желающий в Геническе может посетить выставку и посмотреть экспозицию, где представлено более 40 фотографий, рассказывающих о работе волонтёров и гуманитарной миссии, эвакуации жителей левобережья после разрушения дамбы Каховской ГЭС и детей из Дома малютки Херсона.
"Выставка получилась отличная! Много ребят от шести до 18 лет, которые проявляют интерес. Все в хорошем настроении, улыбаются. У нас с Россией теперь каждый день памятные события! Искренне поздравляю каждую семью. Все херсонцы видят, как семимильными шагами меняется жизнь в лучшую сторону. И это только начинается", — отметил депутат Херсонской облдумы Владимир Косов.
Напомним, в этот же день ровно год назад президент России Владимир Путин после проведения референдумов подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. А недавно он предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения субъектов с Россией.
Сегодня глава государства поздравил всех россиян с этой памятной датой и поблагодарил за патриотический настрой и сплочённость. С обращением к населению также выступили зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, глава ЦИК Элла Памфилова, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, глава ДНР Денис Пушилин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и председатель Народного совета ДНР Артём Жога.