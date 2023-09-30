В Херсонской области открылась выставка ко Дню воссоединения с Россией

В День воссоединения новых регионов с РФ Херсонская область совместно с "Единой Россией" организовали праздничную фотовыставку "Мы вместе!", посвящённую работе гуманитарной миссии партии и волонтёрской деятельности в регионе. Она открылась в парке Шевченко Геническа.

Фотовыставка, посвящённая годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Предоставлено LIFE

"Мы были первыми, кто зашёл в Херсонскую область с гуманитарной миссией фактически сразу после военных. И все трудности преодолевали вместе с жителями", — подчеркнул сенатор Херсонской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Гуманитарной миссией партии за год было отработано более 247 тысяч обращений, собрано свыше 15 тысяч предложений в народную программу. При содействии ЕР более семи тысяч жителей получили жилищные сертификаты и различные выплаты, работа продолжается. Правительство вкладывает в новые регионы колоссальные средства, стимулирует программы комплексного развития, направленные на то, чтобы каждый местный почувствовал положительные изменения.













Сегодня каждый желающий в Геническе может посетить выставку и посмотреть экспозицию, где представлено более 40 фотографий, рассказывающих о работе волонтёров и гуманитарной миссии, эвакуации жителей левобережья после разрушения дамбы Каховской ГЭС и детей из Дома малютки Херсона.