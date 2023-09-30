"За нами — огромная страна": В ЦИК напомнили о значении воссоединения новых регионов с Россией

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией — результат волеизъявления миллионов людей. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

В ЦИК отметили, что сегодня также чествуется бесстрашный труд организаторов выборов, на чьи плечи легла задача в сложнейших условиях провести референдумы о вхождении субъектов в состав Российской Федерации.

"Я знаю, сколько храбрости, твёрдости, принципиальности проявили наши коллеги. Им было невероятно тяжело, на их долю выпали непосильные испытания. Голосование проходило в сложнейших условиях. Но мы сообща всё преодолели. И вот теперь мы вместе, за нами — огромная страна", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.