"За нами — огромная страна": В ЦИК напомнили о значении воссоединения новых регионов с Россией
ЦИК поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией — результат волеизъявления миллионов людей. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.
В ЦИК отметили, что сегодня также чествуется бесстрашный труд организаторов выборов, на чьи плечи легла задача в сложнейших условиях провести референдумы о вхождении субъектов в состав Российской Федерации.
"Я знаю, сколько храбрости, твёрдости, принципиальности проявили наши коллеги. Им было невероятно тяжело, на их долю выпали непосильные испытания. Голосование проходило в сложнейших условиях. Но мы сообща всё преодолели. И вот теперь мы вместе, за нами — огромная страна", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Напомним, ровно год назад, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав нашей страны новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 12 сентября этого года глава государства внёс в Госдуму законопроект об установке Дня воссоединения субъектов с Россией, которым предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". 19 сентября документ получил одобрение от нижней палаты, а 25-го — от Совета Федерации.
Кстати, сегодня всех жителей нашей страны с этим памятным днём уже поздравил Владимир Путин, записав видеообращение. Российский лидер поблагодарил народ за патриотический настрой и сплочённость в эти нелёгкие времена, а также подчеркнул, что сегодня граждане вместе создают общее будущее. Кроме того, с поздравлением выступил и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС / Софья Сандурская