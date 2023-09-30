"Враг будет повержен!": Пушилин в годовщину возвращения Донбасса домой заявил о вере в победу на СВО

Глава ДНР Денис Пушилин в годовщину воссоединения новых регионов с Россией выразил уверенность в победе страны над противником. Он отметил в видеообращении, что события в Донбассе положили начало тектоническим изменениям в мире, который перестал быть однополярным.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина в День воссоединения с Россией. Видео © t.me / pushilindenis

"Точно так же, как мы были уверены, что Донбасс вернётся домой, мы уверены и в нашей победе, победе над противником. Мы не одни! Мы вместе со всей Россией приближаем этот день! А это значит, что Донбасс будет освобождён, а враг будет повержен!" — подчеркнул глава региона.

Пушилин заметил, что Донбасс приближал своё освобождение долгих и сложных восемь с половиной лет. Республика была вознаграждена за испытания и стойкость. Тернистый путь закончился народным референдумом, где жители ДНР единодушно проголосовали за воссоединение с Россией. Это был исторический момент, когда воля народа нашла своё однозначное и чёткое выражение, отметил он. Со своей стороны Россия раскрыла новому региону свои объятия, сказал Пушилин.

По его словам, первый год в составе России отметился активными интеграционными процессами во всех сферах жизни ДНР и масштабными строительными работами: ведётся активное восстановление разрушенного противником жилья, ремонт дорог, обновление школ и больниц. Глава ДНР указал на огромную помощь из федерального центра, поблагодарив за это президента России, Правительство РФ, Совфед и Госдуму.