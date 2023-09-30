В СПЧ указали на развитие институтов гражданского общества в новых регионах РФ

Выборы и развитие институтов гражданского общества говорит об интеграции новых регионов в правовую среду РФ. Об этом рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Воссоединение новых регионов с Россией продемонстрировало, что право свободного выбора побеждает и пересиливает угрозу смерти, которую в течение восьми лет несли киевские власти. Жители четырёх регионов сделали свой выбор в условиях референдумов, которые прошли в соответствии с международными стандартами", — напомнил член СПЧ в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, создание общественных палат и советов при органах власти, а также "право на жизнь и развитие" объяснили интеграцию новых регионов в правовое пространство РФ.

Член СПЧ заметил, что, несмотря на обстрелы со стороны Украины, выборы прошли на подъёме. Также он обратил внимание на то, что жители новых регионов участвуют в общероссийских и местных социально значимых проектах, получают федеральную поддержку наравне с остальными гражданами России.