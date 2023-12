Звезда "Влюблённого Шекспира" и "Бэтмен. Начало" умер на 76-м году жизни

Британский актёр Том Уилкинсон, дважды номинант на премию "Оскар" за роли в картинах "В спальне" (In the Bedroom, 2001) и "Майкл Клейтон" (Michael Clayton, 2007), умер на 76-м году жизни. Об этом говорится в материале телеканала Sky News со ссылкой на родных покойного.

Популярным у себя на родине Уилкинсон стал благодаря роли в комедийном фильме "Мужской стриптиз" (The Full Monty, 1997). Она принесла ему премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории "Лучший актёр второго плана". А мировую известность он приобрёл, снявшись в фильме "Влюблённый Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и боевике "Бэтмен. Начало" (Batman Begins, 2005).

Уилкинсон родился в 1948 году в городе Лидс в Северной Англии, часть своей юности прожил в Канаде. Его актёрская карьера началась в 1970-е годы, а первой значимой работой была роль в политическом сериале "Первый среди равных" (First Among Equals, 1986). Также в его послужной список попали такие фильмы, как "Разум и чувства" (Sense and Sensibility, 1995), "Час пик" (Rush Hour, 1998), "Девушка с жемчужной серёжкой" (Girl with a Pearl Earring, 2003), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008) и "Сельма" (Selma, 2014). А в 2005 году Уилкинса произвели в чин ордена Британской империи за его вклад в развитие драматических искусств.