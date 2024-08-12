Россиянам рассказали, как котлетка с пюрешкой поможет сэкономить 180 тысяч рублей на обедах

Покупка еды с доставкой через приложение может серьёзно ударять по кошельку. Сэкономить бюджет примерно на треть помогут обыкновенные заготовки контейнеров с едой. Как пишет "Газета.ru", готовя пищу заранее, можно сэкономить до 180 тысяч рублей в год.

"3 из 4 опрошенных отметили, что благодаря заготовкам расходы на еду уменьшились. В ходе исследования выяснили, что, начав делать заготовки, опрошенные стали тратить в 2,5 раза меньше денег на еду вне дома. Свыше 35% человек сократили расходы на еду до 5 000 рублей в месяц, 24% — на 5–10 тысяч рублей в месяц, а у 13% ежемесячная экономия более существенная — от 10 до 30 тысяч рублей. Экономия на закупку продуктов в рамках года составляет от 60 тысяч до 360 тысяч рублей", — приводит издание результаты исследования.

При этом значительно сокращается и время, затрачиваемое на приготовление. Достаточно один раз заготовить несколько блюд специально для питания на работе, и к этому вопросу не придётся возвращаться в течение всей недели. С таким мнением согласились 87% опрошенных. Им данная схема сократила время готовки на 3–4 часа. А часть студентов, принявших участие в исследовании, рассказали, что у них освободилось до 8 часов.

Чаще всего, делая заготовки, россияне выбирают бульон, сырники, полуфабрикаты из курицы (филе, шницели, котлеты, колбаски, фрикадельки, ножки и крылья в различных соусах), также заготовки из мяса (ростбиф, буженину, томлёную говядину, маринованное мясо) и заготовки из рыбы.