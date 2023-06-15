Врач объяснила, почему еда не должна восприниматься как вознаграждение

Еду нельзя рассматривать как "вознаграждение" за проделанную работу, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам специалиста, она должна приносить удовольствие и не быть простым "топливом" для организма.

"Вознаграждение себя едой — это в корне неправильный подход к жизни и удовольствиям в ней... Еда может быть удовольствием, если она красиво сервирована, если вы по-настоящему голодны и наслаждаетесь каждым кусочком, вдумчиво пережёвывая и ощущая все нюансы вкуса. Тогда да, это очень правильно", — написала врач в телеграм-канале.

В таком случае, добавила специалист, она способствует выработке гормонов счастья. Однако если человек "только и ждёт" приёма пищи во время выполнения неприятного дела и хочет "вознаградить" себя за старания, то это может привести к формированию нарушения пищевого поведения.

Причём если человек уже относится к еде как к единственной радости, то это верный признак уже имеющегося нарушения или даже депрессии. Всё это, предупредила врач, может привести не только к набору лишнего веса, но и другим опасным отклонениям и требует консультации специалиста.