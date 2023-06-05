Врач объяснила россиянам, почему считать скрупулёзно калории бесполезно

Считать скрупулёзно потребляемые калории не нужно. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале. Она пояснила, что "стоимость" калорий в различных продуктах далеко не идентична друг другу.

"Если вы будете есть очень калорийные орехи и пить йогурт без добавок, то похудеете значительно быстрее, чем запивая колой картошку фри. При этом, как ни удивительно, калорийность будет приблизительно одинаковой", — уточнила Павлова.

По её словам, люди по-разному усваивают продукты. Всё зависит от возраста человека, его веса, физической нагрузки и других факторов. А на этикетках продуктов, как правило, пишется усреднённая калорийность, то есть тот уровень энергии, который может получить человек, если в полной мере усвоит все белки, жиры и углеводы, подчеркнула врач.

"Об усвояемости: белки требуют больше энергии в процессе переваривания. Как и разные углеводы (сравните кашу и, например, капусту или огурец). Другими словами, всё очень индивидуально, поэтому теория калорийности как весьма абстрактная сейчас всё чаще подвергается критике", — поведала врач-эндокринолог.

Как указала Павлова, эту теорию можно принимать во внимание, составляя рацион, но постоянно подсчитывать калории не стоит. Также не стоит доверять рекламе фирм, которые доставляют готовые рационы для похудения, зачастую в них калорийность подсчитана, мягко говоря, неверно.