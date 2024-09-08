Не минутой дольше: Сколько спать днём, чтобы не быть разбитым
Невролог Панков: Дневной сон должен длиться не более 30 минут
Для тех, кто не выспался ночью, дневной сон может стать отличным способом борьбы с усталостью. Однако прилечь стоит не больше, чем на 30 минут, заявил RT врач-невролог Максим Панков.
«После короткого сна уходит напряжение, улучшаются память, сообразительность и другие умственные функции. Некоторые исследования говорят о том, что повышается и физическая работоспособность», — рассказал медик.
Если спать больше получаса, то мозг перейдёт в фазу глубоко сна — вы рискуете проснуться ещё более разбитыми, что не принесёт пользу организму. Поэтому важно заранее поставить будильник. Кроме того, стоит отдыхать в такое время, чтобы до ночного сна оставалось не менее восьми часов, иначе вас ждёт бессонница и частые пробуждения.
Ранее Life.ru писал, что сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир. Посторонние звуки и лишний свет нарушают выработку мелатонина. Человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит.