Знали ещё наши бабушки: Диетолог напомнила, какой продукт из вашего холодильника спасёт от похмелья

Оказывается, сыр или другие продукты перед употреблением алкоголя могут помочь снизить риск похмельного синдрома. Неспроста наши бабушки и дедушки всегда нас учили перед распитием алкоголя «смазать рецепторы» маслом или кусочком сала. Но как это работает? Объясняет диетолог Марият Мухина специально для Life.ru.

Протективный эффект жиров

По словам нашей собеседницы, сыр — это продукт, богатый жирами, которые могут замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. Когда жиры присутствуют в желудке перед алкоголем, они создают плёнку, замедляя его всасывание, также жиры замедляют перистальтику желудка, тем самым снижая скорость, с которой алкоголь проникает в кровь. Это позволяет организму лучше справляться с алкоголем и может снизить эффект.

Однако это может быть палкой о двух концах: человек может выпить больше алкоголя и потом, когда действие жира или сыра пройдёт, он резко опьянеет и интоксикация будет сильнее. Диетолог Марият Мухина

Сыр снижает уровень кислотности

Алкоголь может повышать кислотность желудка, что может привести к дискомфорту и изжоге. Сыры, особенно нежирные и мягкие, имеют более нейтральный pH, что может помочь успокоить желудок и снизить уровень кислотности, говорит собеседница Life.ru.

Сыр содержит аминокислоты и микроэлементы

Сыр в зависимости от вида может содержать различные микроэлементы, такие как кальций, магний и витамины группы B, которые могут помочь организму лучше справляться с токсинами, образующимися при метаболизме алкоголя.

Стимулирование выработки желчи

Жиры из сыра могут стимулировать выработку желчи, что может способствовать улучшению пищеварения и выведению токсинов из организма. Это может быть особенно полезно после употребления алкоголя, говорит Марият Мухина.

Снижение риска обезвоживания

Алкоголь обладает диуретическим эффектом и может вызывать обезвоживание. Сыр, богатый жирами, может помочь сохранить влагу в организме, хотя это не отменяет необходимости употребления воды.

Психологический эффект

Потребление определённых продуктов, таких как сыр, может быть связано с дополнительным удовольствием и хорошим настроением. Тем более что сыр содержит много триптофана — предшественника серотонина, гормона радости.

«Хотя употребление сыра может помочь снизить вероятность похмелья, важно помнить, что лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении алкоголя, сочетание его с обильной пищей и временем, проведённым на отдыхе. Также рекомендуется пить достаточно воды в процессе и после употребления алкоголя, чтобы поддерживать водный баланс в организме», — рекомендует врач.