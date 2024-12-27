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27 декабря, 07:36

«Лучше меньше, но качественнее»: Россияне рассказали, что будут пить в новогоднюю ночь

«ФП»: 83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское

83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское. Обложка © freepik

83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское. Обложка © freepik

83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское, причём в подавляющем большинстве случаев (86%) предпочтение игристому вину отдают женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования популярного сервиса доставки продуктов, которые публикует РИА «ФедералПресс». По данным издания, более трети респондентов выбрали красное вино, а белое — лишь 23%. Ещё 18% в Новый год собираются пить пиво.

Среди крепкого алкоголя лидируют водка (35%), коньяк (31%) и виски (17%). 7% участников исследования заявили, что проведут Новый год в трезвом состоянии. А 10% отметили, что иногда забывают купить спиртное к празднику. Из безалкогольных напитков в этом году россияне чаще выбирают яблочный сок, из газированных — минералку, лимонады и безалкогольное пиво.

Тем временем шеф-сомелье Леся Соболева напоминает любителям спиртного, что застолье лучше начинать с игристого вина и постепенно переходить к крепким напиткам, а не наоборот. Она рекомендовала придерживаться правила «лучше меньше, но качественнее». По словам эксперта, для Нового года можно выбрать какой-нибудь особенный напиток.

Назван самый безопасный алкогольный напиток
Назван самый безопасный алкогольный напиток

Ранее Life.ru выяснил, можно ли выбить глаз пробкой от шампанского. Кроме того, стоматолог объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми. А ещё россиян предупредили об усиливающей похмелье новогодней привычке. В свою очередь, экономист посчитал, на сколько подорожает алкоголь с 1 января.

Борис Эльфанд
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