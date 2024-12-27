«Лучше меньше, но качественнее»: Россияне рассказали, что будут пить в новогоднюю ночь

Среди крепкого алкоголя лидируют водка (35%), коньяк (31%) и виски (17%). 7% участников исследования заявили, что проведут Новый год в трезвом состоянии. А 10% отметили, что иногда забывают купить спиртное к празднику. Из безалкогольных напитков в этом году россияне чаще выбирают яблочный сок, из газированных — минералку, лимонады и безалкогольное пиво.