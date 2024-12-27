«Лучше меньше, но качественнее»: Россияне рассказали, что будут пить в новогоднюю ночь
«ФП»: 83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское
83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское. Обложка © freepik
83% россиян планируют поставить на новогодний стол шампанское, причём в подавляющем большинстве случаев (86%) предпочтение игристому вину отдают женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования популярного сервиса доставки продуктов, которые публикует РИА «ФедералПресс». По данным издания, более трети респондентов выбрали красное вино, а белое — лишь 23%. Ещё 18% в Новый год собираются пить пиво.
Среди крепкого алкоголя лидируют водка (35%), коньяк (31%) и виски (17%). 7% участников исследования заявили, что проведут Новый год в трезвом состоянии. А 10% отметили, что иногда забывают купить спиртное к празднику. Из безалкогольных напитков в этом году россияне чаще выбирают яблочный сок, из газированных — минералку, лимонады и безалкогольное пиво.
Тем временем шеф-сомелье Леся Соболева напоминает любителям спиртного, что застолье лучше начинать с игристого вина и постепенно переходить к крепким напиткам, а не наоборот. Она рекомендовала придерживаться правила «лучше меньше, но качественнее». По словам эксперта, для Нового года можно выбрать какой-нибудь особенный напиток.
Ранее Life.ru выяснил, можно ли выбить глаз пробкой от шампанского. Кроме того, стоматолог объяснила, почему после алкоголя зубы становятся шершавыми. А ещё россиян предупредили об усиливающей похмелье новогодней привычке. В свою очередь, экономист посчитал, на сколько подорожает алкоголь с 1 января.