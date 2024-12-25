Экономист посчитал для Life.ru, на сколько подорожает алкоголь уже с 1 января

С 1 января 2025 года россиянам стоит ожидать повышения цен на алкогольную продукцию, включая вино, пиво и крепкие напитки. Экономист Валерий Корнеев в беседе с Life.ru заметил, что причиной этого станет увеличение акцизных ставок и минимальных цен. В частности, минимальная розничная цена на водку вырастет на 50 рублей, коньяк подорожает на 95 рублей, а бренди — на 69 рублей.

Что касается игристых вин, то цены на эконом-сегмент некоторых российских производителей останутся на прежнем уровне. По словам эксперта, минимальная цена бутылки игристого объёмом 0,75 литра составит 239 рублей.

«Можно сделать вывод, что подорожание ощутят только покупатели самой дешёвой алкогольной продукции, так как в среднем и высоком сегменте ценообразование происходит по другим принципам и влияние новых акцизов и минимальных цен там не транслируется напрямую в цену», — объяснил Корнеев.

Основной интригой следующего года для алкогольного рынка, по мнению эксперта, станет вопрос о том, удастся ли алкогольному лобби добиться реализации этой продукции через маркетплейсы.