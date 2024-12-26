Россиян предупредили об усиливающей похмелье новогодней привычке

Россиянам рассказали о главной ошибке на Новый год, которая ухудшает похмельный синдром на следующее утро. Принято считать, что при употреблении алкоголя надо есть как можно больше еды, чтобы не пьянеть. И это заблуждение.

По словам врача-диетолога Елены Устиновой, переедание, характерное для новогодних застолий, является одной из причин сильного похмелья. На следующий день будет очень плохо не только от алкоголя, но ещё и от еды.

«Потребление большого количества жиров, углеводов и соли также даёт дополнительную нагрузку на печень, что усугубляет интоксикацию», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».