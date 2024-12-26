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26 декабря, 12:20

Россиян предупредили об усиливающей похмелье новогодней привычке

Врач Устинова: Переедание является одной из причин сильного похмелья

Россиянам рассказали о главной ошибке на Новый год, которая ухудшает похмельный синдром на следующее утро. Принято считать, что при употреблении алкоголя надо есть как можно больше еды, чтобы не пьянеть. И это заблуждение.

По словам врача-диетолога Елены Устиновой, переедание, характерное для новогодних застолий, является одной из причин сильного похмелья. На следующий день будет очень плохо не только от алкоголя, но ещё и от еды.

«Потребление большого количества жиров, углеводов и соли также даёт дополнительную нагрузку на печень, что усугубляет интоксикацию», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

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Кроме того, следует выбирать качественный алкоголь. Но это не значит, что пить его можно без меры. При чрезмерном употреблении любых спиртных напитков возникает отравление этанолом, что спустя время выливается в тошноту, сильные головные боли и внутреннюю дрожь по всему телу.

Чтобы избежать похмелья, также нельзя смешивать напитки. Переедание, как и голод, не полезны для организма. Надо есть, но в меру. От похмелья поможет кусочек сыра, съеденный до первой рюмки. Этот продукт, богатый жирами, поможет замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. Если избежать похмелья всё-таки не удалось, на утро помогут кисломолочные продукты: йогурт, ряженка или кефир. Они полезны для кишечника. Нужно пить побольше воды, есть свежие овощи, каши и нежирные супы.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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