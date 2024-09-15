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15 сентября, 04:04

Каши и фрукты: Названы продукты, которые помогут в борьбе с похмельем

Нарколог Исаев: Каши помогут улучшить работу ЖКТ при похмелье

Снять похмельный синдром, возникающий наутро после употребления алкоголя, поможет отдых и бережное отношение к питанию, рассказал aif.ru президент Независимой наркологической гильдии и кандидат медицинских наук Руслан Исаев.

Во-первых, пищу нужно принимать небольшими порциями и избегать тяжёлых блюд. Существующий миф о том, что жирная еда и наваристые супы помогают при похмелье, неверен. Напротив, все органы находятся в состоянии стресса, и требуется щадящее питание, богатое белками, витаминами и минералами. Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта полезны овсяная, рисовая и манная каши, отметил эксперт.

«Фрукты и овощи, содержащие клетчатку, помогут вывести продукты распада этилового спирта. Кислые фрукты или ягоды снимут тошноту, а квашеная капуста и рассол обеспечат организм необходимым витамином С», — объяснил Исаев.

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Ранее терапевт рассказала, что при головной боли может быть полезен тёплый душ и массаж. Также для облегчения болевых ощущений и расслабления рекомендуется использовать дыхательные упражнения и медитацию.

Обложка ©

flickr / Candace Nast

Артём Гапоненко
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