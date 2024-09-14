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14 сентября, 20:00

Названы простые способы для избавления от головной боли без таблеток

Врач Дудникова: При головной боли помогает тёплый душ и массаж

Многие привыкли справляться с головной болью при помощи таблеток, однако не всегда они нужны. Порой распрощаться с проблемой можно при помощи других способов. О том, что именно делать, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории, гематолог Анна Дудникова.

Например, при острых приступах боли поможет применение тепла и холода. Холодные компрессы вызывают сужение кровеносных сосудов, за счёт чего голова перестаёт болеть. Тёплый душ или ванна помогают расслабиться, что также благотворно влияет на организм.

«Для кого-то эффективнее один метод, для кого-то — другой. Или их чередование. Пробуйте, чтобы найти способ, подходящий именно вам», — уточнила врач.

Кроме того, снять болевые ощущения и расслабиться можно при помощи массажа или дыхательных упражнений и медитации. Частоту и активность приступов снизят физические нагрузки, особенно аэробные упражнения. Также из жизни надо убрать триггеры, которые провоцируют появление головной боли. Это могут быть запахи, яркий свет, шум и некоторые продукты, добавила терапевт.

Врач объяснила, почему у любителей вина и сыра часто болит голова
Врач объяснила, почему у любителей вина и сыра часто болит голова

Если боль нестерпимая, то можно принять анальгетики, но увлекаться ими тоже нельзя. Ограничьте их приём до двух раз в неделю. Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы. При регулярных болях следует обратиться за консультацией к врачу.

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freepic.diller

Алёна Зиновьева
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