Врач перечислила продукты для крепких костей и против судорог в ногах
Врач Беляева советует молочные продукты и зелёные салаты при недостатке кальция
Многие люди даже не догадываются, какое огромное значение для организма играет кальций. Его недостаток может привести не только к хрупкости костей, но и появлению судорог в конечностях, затруднённому дыханию, а также к нарушению свёртываемости крови и нервной проходимости, печёночным и почечным коликам. Чтобы восполнить баланс этого полезного минерала, необязательно пичкать себя таблетками, можно соблюдать правильную диету. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
«Заниматься самолечением и самодиагностикой не стоит. При наличии одного или более симптомов необходимо сразу обратиться к специалисту и пройти обследование. Врач определит точную причину недостатка кальция и подберёт лечение», — отметила доктор.
При недостатке кальция она порекомендовала есть больше молочных продуктов, а также зелёных салатов и бобов. Если пить добавки, то надо выбирать те, в составе которых есть витамин D и фосфор, однако делать это лучше по назначению врача.
Помимо недостатка кальция у человека могут наблюдаться и нарушения его усвоения. Они бывают наследственными и приобретёнными. На эти процессы влияют несколько факторов, в числе которых недостаточное поступление кальция с пищей, недополучение витамина D, наличие нарушений эндокринной системы или заболеваний ЖКТ.
Ранее россиянам объяснили, сколько и каких продуктов надо съедать в день, чтобы получать все необходимые для организма питательные вещества. Кроме молочных продуктов для здоровья важно регулярно включать в свой рацион яйца, фрукты и овощи. Они необходимы для построения клеточной стенки, синтеза половых гормонов, а также восполнения витаминов и минеральных веществ, клетчатки.