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14 сентября, 12:39

Врач перечислила продукты для крепких костей и против судорог в ногах

Врач Беляева советует молочные продукты и зелёные салаты при недостатке кальция

Многие люди даже не догадываются, какое огромное значение для организма играет кальций. Его недостаток может привести не только к хрупкости костей, но и появлению судорог в конечностях, затруднённому дыханию, а также к нарушению свёртываемости крови и нервной проходимости, печёночным и почечным коликам. Чтобы восполнить баланс этого полезного минерала, необязательно пичкать себя таблетками, можно соблюдать правильную диету. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Заниматься самолечением и самодиагностикой не стоит. При наличии одного или более симптомов необходимо сразу обратиться к специалисту и пройти обследование. Врач определит точную причину недостатка кальция и подберёт лечение», — отметила доктор.

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При недостатке кальция она порекомендовала есть больше молочных продуктов, а также зелёных салатов и бобов. Если пить добавки, то надо выбирать те, в составе которых есть витамин D и фосфор, однако делать это лучше по назначению врача.

Помимо недостатка кальция у человека могут наблюдаться и нарушения его усвоения. Они бывают наследственными и приобретёнными. На эти процессы влияют несколько факторов, в числе которых недостаточное поступление кальция с пищей, недополучение витамина D, наличие нарушений эндокринной системы или заболеваний ЖКТ.

Ранее россиянам объяснили, сколько и каких продуктов надо съедать в день, чтобы получать все необходимые для организма питательные вещества. Кроме молочных продуктов для здоровья важно регулярно включать в свой рацион яйца, фрукты и овощи. Они необходимы для построения клеточной стенки, синтеза половых гормонов, а также восполнения витаминов и минеральных веществ, клетчатки.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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