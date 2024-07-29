Врач рассказала, сколько и чего надо есть в день для здоровья

Россиянам объяснили, сколько и каких продуктов надо съедать в день, чтобы получать все необходимые для организма питательные вещества. Особое внимание стоит уделить яйцам, молочной продукции, а также овощам и фруктам. Об этом заявила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева в беседе с aif.ru.

Врач напомнила, что молоко, творог, кефир, ряженка и другие молочные продукты являются основным источником кальция, который необходим для прочных костей. Если в организме недостаточно кальция, то возрастает риск остеопороза и остеопении, а это приводит к тяжёлым переломам, например, шейки бедра. Также для здоровья важно регулярно включать в свой рацион яйца, фрукты и овощи.

"Яйца — полноценный белок, желток содержит много витаминов и минеральных веществ. В частности, это селен, который участвует в синтезе тестостерона, также насыщенные жирные кислоты, которые необходимы для построения клеточной стенки, синтеза половых гормонов. Нехватка фруктов и овощей ведёт к недостатку витаминов и минеральных веществ, клетчатки", — отметила диетолог.

Специалист заявила, что необязательно подсчитывать каждый день калории и количество съеденной еды. Достаточно лишь соблюдать режим и структуру питания.

"Нужно питаться примерно каждые 3 часа, всего 4-5 раз в сутки. Три основных приёма пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов — к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса — преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира", — посоветовала медик.

Она добавила, что в среднем в дневную порцию человека, который не занимается активно спортом и имеет сидячую работу, должно входить около 100 г белка (мясо, птица, рыба, творог, яйца) и около 200 г гарнира. Также ежедневно надо съедать более 400 г свежих фруктов и овощей.