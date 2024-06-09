Медэксперт назвал продукты, которые нужно исключить из рациона

Следящие за питанием люди давно исключили из рациона фастфуд, газировку и чипсы, однако некоторые на первый взгляд полезные продукты могут нести в себе скрыто опасность. Об этом предупредил медицинский эксперт Камиль Вильданов в беседе с "Газетой.ru".

Первыми обманывают нас псевдопользой — йогурты с добавками и фруктовыми наполнителями. Сами кисломолочные изделия полезны для ЖКТ, а вот в дополнениях содержится много вредного сахара. Также присмотреться стоит к граноле, некоторые виды которой кишат жирами и токсичными красителями.

Смузи и соки высококалорийны и содержат много сахаров, также в них нет клетчатки. Утро начинать со стакана сока вообще не стоит, так как это повышает кислотность на весь день. Энергетические батончики многие считают полезным решением, однако в них много сиропов и добавок.

"Обезжиренные продукты популярны среди тех, кто стремится к снижению веса. Но для улучшения вкуса в них часто добавляют больше сахара и углеводов. Это может привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови. Предпочитайте продукты с натуральным содержанием жира", — рекомендовал эксперт.

В заключение специалист напомнил, что очищение организма серьёзно улучшает самочувствие. Чтобы вывести из организма вредные вещества, эксперт призвал употреблять зелёный чай, лимон, имбирь, свёклу, чеснок и авокадо.