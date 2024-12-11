Россияне стали активнее скупать средства от похмелья в декабре

В декабре в России наблюдается значительный рост онлайн-продаж антипохмельных препаратов, согласно исследованию аналитической компании First Data. Пик покупок обычно приходится на 29 декабря, когда количество транзакций увеличивается примерно на 373%. Основными покупателями являются женщины: они совершают 70% заказов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Спрос на сорбенты и препараты, улучшающие пищеварение, также начинает расти с 21 декабря, достигая своего максимума 30 декабря. Однако к первому января интерес к этим средствам резко снижается. Несмотря на это, со 2 по 8 января россияне продолжают активно приобретать антипохмельные препараты.

Среди наиболее популярных антипохмельных средств выделяются «Кодексол-z», антипохмелин «Антип» и «Утронорм». В сегменте сорбентов наибольшим спросом пользуются активированный уголь, «Энтеросгель» и «Полисорб». Для улучшения пищеварения предпочтение отдаётся препаратам «Панкреатин», «Мезим форте» и «Креон».

Интересно, что покупатели антипохмельных средств в основном находятся в возрастных группах 25–35 лет (31%) и 35–45 лет (32%). В прошлом году также наблюдался резкий скачок спроса на биологически активные добавки (БАДы), которые, как полагают, помогают при похмелье. За первые шесть месяцев 2023 года спрос на БАДы увеличился более чем на 55%, и было продано около миллиона упаковок.

Эксперты считают, что это связано с активной маркетинговой деятельностью производителей и импортёров. Регистрация добавок стоит несколько сотен тысяч рублей и занимает около трёх месяцев, в то время как регистрация лекарств — десятки миллионов рублей и минимум полтора года.