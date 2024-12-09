Россияне бросились скупать магний в надежде исцелиться от депрессии

Россияне массово скупают магний, в надежде, что он вылечит их от депрессии и предновогодней хандры. Спрос на эти витамины увеличился на 71%, пишет SHOT.

Статистика АТОЛ Онлайн оказала резкий скачок продаж магния в 2024 году. Самый пик (34%) пришёлся на осень, что заметили и производители. Они быстренько подсуетились и подняли цены на свои витаминки. В среднем одна баночка сейчас стоит 742 рубля. Осенью 2023 года магний можно было купить на 14% дешевле.

Такой спрос, по словам экспертов, объясняется ростом стресса и проблем со сном среди населения. Особенно тревожность у россиян усугубилась осенью и в преддверии новогодних праздников. Люди начали подводить итоги 2024-го и переживать из-за отсутствия планов на НГ. Многие надеются, что добавки подлечат их нервишки. Но врачи рекомендуют на это особо не рассчитывать и, если совсем всё плохо, пройти терапию.