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9 декабря, 11:56

Россияне бросились скупать магний в надежде исцелиться от депрессии

SHOT: В России спрос на магний вырос на 71%

Россияне массово скупают магний, в надежде, что он вылечит их от депрессии и предновогодней хандры. Спрос на эти витамины увеличился на 71%, пишет SHOT.

Статистика АТОЛ Онлайн оказала резкий скачок продаж магния в 2024 году. Самый пик (34%) пришёлся на осень, что заметили и производители. Они быстренько подсуетились и подняли цены на свои витаминки. В среднем одна баночка сейчас стоит 742 рубля. Осенью 2023 года магний можно было купить на 14% дешевле.

Такой спрос, по словам экспертов, объясняется ростом стресса и проблем со сном среди населения. Особенно тревожность у россиян усугубилась осенью и в преддверии новогодних праздников. Люди начали подводить итоги 2024-го и переживать из-за отсутствия планов на НГ. Многие надеются, что добавки подлечат их нервишки. Но врачи рекомендуют на это особо не рассчитывать и, если совсем всё плохо, пройти терапию.

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Проблемы с настроением не единственная напасть россиян. В этом году многие из них стали чаще жаловаться сексологам на низкое либидо. Всему виной участившиеся депрессии и нездоровое питание.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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