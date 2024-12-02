В очередь: Life.ru узнал самого посещаемого врача 2024 года

Самым посещаемым врачом среди россиян в 2024-м стал гинеколог. К каким медикам в этом году ещё выстраивались очереди, узнал SHOT.

Итак, чаще всего в больницах в этом году бывали дамы. К гинекологам, по данным представителей сайта «ПроДокторов», записывались почти в два раза чаще, чем к другим специалистам.

Для многих год был нелёгким, поэтому на втором месте по популярности среди россиян оказались неврологи. Кроме того, россияне часто обращались в больницы с болезнями «уха-горла-носа». На четвёртом месте по популярности — гастроэнтеролог. С питанием, как и с нервами, проблемы. Пятёрку лидеров замыкает врач УЗИ. В топ-10 также вошли: дерматолог, эндокринолог, уролог, педиатр и детский лор.