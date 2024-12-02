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2 декабря, 08:11

В очередь: Life.ru узнал самого посещаемого врача 2024 года

SHOT: Самым посещаемым врачом среди россиян в 2024-м стал гинеколог

Самым посещаемым врачом среди россиян в 2024-м стал гинеколог. К каким медикам в этом году ещё выстраивались очереди, узнал SHOT.

Итак, чаще всего в больницах в этом году бывали дамы. К гинекологам, по данным представителей сайта «ПроДокторов», записывались почти в два раза чаще, чем к другим специалистам.

Для многих год был нелёгким, поэтому на втором месте по популярности среди россиян оказались неврологи. Кроме того, россияне часто обращались в больницы с болезнями «уха-горла-носа». На четвёртом месте по популярности — гастроэнтеролог. С питанием, как и с нервами, проблемы. Пятёрку лидеров замыкает врач УЗИ. В топ-10 также вошли: дерматолог, эндокринолог, уролог, педиатр и детский лор.

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Между тем в России резко выросли цены на брекеты: за год стоимость выравнивания зубов приблизилась к полумиллиону рублей. Ортодонты отмечают, что раньше самыми популярными были американские брекет-системы, но теперь клиникам приходится закупать их через параллельный импорт. В 2023 году средняя цена была 140 тысяч рублей, а в этом году она достигла 280 тысяч.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

Оксана Попова
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