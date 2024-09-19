Всплыла жуткая правда о «холодной липосакции», сжигающей до 40% жира

Россиянкам, желающим распрощаться с лишним весом, рассказали об опасности криолиполиза, которая, по заявлению хирургов, сжигает до 40% жира. Эта модная процедура, которая якобы заменяет липосакцию и абдоминопластику, может привести к воспалению и фиброзу тканей, предупредил пластический хирург Олег Снигирь в беседе с «Газетой.ru».

«С помощью контактной установки происходит охлаждение поверхностных тканей. Такие манипуляции якобы не повреждают окружающие ткани, но вызывают разрушение адипоцитов – клеток, из которых состоит жировая ткань. Они, по заверениям сторонников этой процедуры, уменьшаются, в конечном итоге исчезают, и силуэт человека за счёт уменьшения подкожно-жировой клетчатки становится меньше, и фигура более подтянутой», — поделился деталями врач.

Однако есть у этой, на первый взгляд, безвредной процедуры и серьёзный побочный эффект. Хирург отметил, что любое экстремальное термическое воздействие затрагивает не только жировые клетки, но и другие ткани, а также сосуды. После такого массивного повреждения клеток будут формироваться фиброзы. Кроме того, у многих пациентов после криолиполиза появляется холодовой ожог, который может привести к некротическим изменениям. Тем временем, жир будет уходить очень долго, превращаясь в некую желеобразную субстанцию. Она находится под кожей и вызывает воспаления, а это, в свою очередь, нагрузка на иммунитет и подрыв здоровья, добавил эксперт.