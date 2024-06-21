Хирург раскрыл, какие пластические операции пациенты переделывают чаще всего

Пациенты, которые прибегли к пластической хирургии, чаще всего повторно обращаются к специалисту после липосакции. Всё дело в том, что обычно операция по коррекции фигуры не даёт ожидаемых результатов: пациентов пугает неровность контуров, неравномерность распределения жира.

Также они могут снова обратиться в клинику, чтобы убрать те отложения, которые не были устранены в первый раз. При этом врачи обычно сразу предупреждают пациентов о возможной коррекции, рассказал "Газете.ru" пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Денис Сергеев. Ещё одна часто корректируемая операция — увеличение или уменьшение груди.

"В случае установки имплантов я всегда предупреждаю своих пациентов, что у них будет повторная операция. В хорошем случае — захочется размер побольше, часто пациентки просят убрать импланты через 10–15 лет из-за нагрузки на спину и других неудобств, а в неприятных случаях — это осложнения, такие как разрывы или дислокации (изменения положения) имплантов", — отметил эксперт.

Ещё одна операция, требующая доработок, — блефаропластика. Сергеев объяснил, что неправильно удалённая кожа лица может привести к искажению мимики и асимметрии. После такого хирургического вмешательства пациенты могут даже испытывать трудности с закрытием век.