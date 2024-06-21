Хирург раскрыл, какие пластические операции пациенты переделывают чаще всего
Пластический хирург Сергеев: Пациенты чаще всего переделывают липосакцию
Пациенты, которые прибегли к пластической хирургии, чаще всего повторно обращаются к специалисту после липосакции. Всё дело в том, что обычно операция по коррекции фигуры не даёт ожидаемых результатов: пациентов пугает неровность контуров, неравномерность распределения жира.
Также они могут снова обратиться в клинику, чтобы убрать те отложения, которые не были устранены в первый раз. При этом врачи обычно сразу предупреждают пациентов о возможной коррекции, рассказал "Газете.ru" пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Денис Сергеев. Ещё одна часто корректируемая операция — увеличение или уменьшение груди.
"В случае установки имплантов я всегда предупреждаю своих пациентов, что у них будет повторная операция. В хорошем случае — захочется размер побольше, часто пациентки просят убрать импланты через 10–15 лет из-за нагрузки на спину и других неудобств, а в неприятных случаях — это осложнения, такие как разрывы или дислокации (изменения положения) имплантов", — отметил эксперт.
Ещё одна операция, требующая доработок, — блефаропластика. Сергеев объяснил, что неправильно удалённая кожа лица может привести к искажению мимики и асимметрии. После такого хирургического вмешательства пациенты могут даже испытывать трудности с закрытием век.
В список Сергеева вошёл и липофилинг. Процедура пересадки жировой ткани для улучшения контуров тела и лица чревата тем, что жир может не прижиться на новом месте. Повторные процедуры, по его мнению, иногда необходимы. Хирург считает, что их основными причинами является неправильное планирование операции, плохая подготовка, несоблюдение рекомендаций пациентом, а также несовпадение ожиданий клиента с результатом.
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