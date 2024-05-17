Какие виды пластики раздражают мужчин больше всего В попытке понравиться мужчинам многие женщины прибегают к хитрости — делают себе хирургические или косметологические операции. Однако, как ни парадоксально, почти любой "тюнинг" вызывает у мужчин отвращение. Life.ru рассказывает, как своё тело "улучшать" не надо. 17 мая, 15:00 Джоселин Вильденштейн и Донателла Версаче. Обложка © Getty Images / Grant Lamos IV, MG24 / Cindy Ord, © Freepik

К пластическим операциям прибегают женщины разных возрастов. Многие из них считают определённые части тела недостаточно привлекательными, поэтому предпочитают "оттюнинговать" их, ложась под нож хирурга или косметолога. Одним мужчинам нравится новый внешний вид дам, а других он отталкивает. Но есть ряд "апгрейдов", которые не нравятся почти всем представителям сильного пола. О чём идёт речь?

1. Неестественно большие губы

Такая косметологическая процедура, как накачка губ, раздражает многих мужчин. Все женщины, сделавшие её, выглядят одинаково. Фото © Freepik

Косметологическое вмешательство, в ходе которого увеличивается размер губ, — одна из самых популярных бьюти-процедур у женщин. Стоит она относительно недорого — всего 6–12 тысяч рублей за один сеанс, так что позволить её себе может каждая. Поэтому на улице можно встретить множество девушек, которые "балуются" таким видом "тюнинга".

Но многих мужчин девушки с накачанными губами раздражают. Причина в том, что в последнее время появилось огромное количество абсолютно одинаковых дам, которые прибегли к такой косметологической услуге. Причём многие женщины явно перебарщивают, делая себе так называемые вареники.

2. Ярко выраженные скулы

Едва ли парню понравится девушка, у которой скулы мужественнее, чем у него самого. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В последнее время стала популярна другая косметологическая процедура — придание формы скулам. Благодаря ей можно слегка изменить форму лица и даже чуть-чуть убрать щёки. Однако мужчинам такие метаморфозы на лицах женщин не нравятся. Всё из-за того, что у большинства девушек лицо становится квадратным. Некоторых мужчин такая форма лица не только отталкивает, но и пугает. Причём дам со сделанными скулами можно встретить часто. Все они выглядят одинаково.

3. "Лисьи глазки"

Косметологическая процедура "лисьи глазки" не очень популярна в России. Однако женщины с такой внешностью выглядят весьма странно. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такая операция не очень популярна среди женщин, но многие её тем не менее делают. Во время операции слегка меняется разрез глаз. Их делают относительно раскосыми. Брови при этом подтягиваются к виску. Но, к счастью, тренд на такие косметологические процедуры ещё не распространился, и многие мужчины этому рады.

4. Силиконовая грудь

Хирургическая операция по увеличению груди уже непопулярна. Все, наоборот, стремятся её уменьшить. Фото © Freepik

Такая бьюти-процедура у большинства мужчин, как ни странно, не в почёте. Это лет 10-15 назад действовало правило "чем больше, тем лучше". В последнее же время, наоборот, появился тренд на более миниатюрную грудь. Причём даже владелицы крупной груди ложатся под нож, чтобы её уменьшить. Большой силиконовый бюст, может, и выглядит красиво, но мужчину наверняка оттолкнёт. Ведь на ощупь он далёк от натурального.

Чтобы преобразиться, необязательно прибегать к косметологическому вмешательству. Улучшить себя без чужой помощи может любой. Ранее Life.ru писал про пять историй преображения бездомных, которые теперь похожи на голливудских звёзд.

Авторы Никита Фартов