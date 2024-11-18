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18 ноября, 07:36

Улыбка на миллион: В России резко выросли цены на брекеты

SHOT: Стоимость брекетов в России приблизилась к полумиллиону рублей

В России резко выросли цены на брекеты: за год стоимость выравнивания зубов приблизилась к полумиллиону рублей, сообщает SHOT. Ортодонты отмечают, что раньше самыми популярными были американские брекет-системы, но теперь клиникам приходится закупать их через параллельный импорт. В 2023 году средняя цена была 140 тысяч рублей, а в этом году она достигла 280 тысяч.

Российские стоматологии начали переходить на более доступные китайские брекеты, которые стоят около 230 тысяч рублей, но это только за металлические конструкции. К этой сумме добавляются расходы на установку, наблюдение, замену дуг, обязательную профессиональную чистку и другие услуги. Если пациенту не требуется лечение или удаление зубов, полная стоимость может составить около полумиллиона рублей.

Представитель крупной сетевой стоматологии в России отметил, что на рост цен повлияли курс доллара и проблемы с логистикой, особенно с американскими поставками. Дополнительно на ценообразование повлиял высокий спрос на брекеты в 2024 году, и интерес к ним продолжает расти среди пациентов всех возрастов

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Ранее конструктор брекетов за 900 рублей обнаружили на маркетплейсе. Толпы школьников предпочитают их носить в качестве аксессуара, однако клеят их они на суперклей или гель-лак. Некоторые пострадавшие от набора «юный ортодонт» сейчас лечат раны на щеках и дёснах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Александра Мышляева
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