Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 1 января

В Москве и Подмосковье 1 января ожидается облачная погода с дождём и гололедицей. Эта информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днём в Москве температура воздуха будет от трёх до пяти градусов тепла, в ночь на понедельник прогнозируется до одного градуса мороза. В Подмосковье в течение дня, а также ночью температура будет держаться на уровне трёх градусов мороза.

Согласно прогнозу, скорость юго-западного ветра 1 января составит 5–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 понедельника. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.