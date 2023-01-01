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1 января, 04:45

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 1 января

Гидрометцентр: Осадки и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве 1 января

В Москве и Подмосковье 1 января ожидается облачная погода с дождём и гололедицей. Эта информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днём в Москве температура воздуха будет от трёх до пяти градусов тепла, в ночь на понедельник прогнозируется до одного градуса мороза. В Подмосковье в течение дня, а также ночью температура будет держаться на уровне трёх градусов мороза.

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Согласно прогнозу, скорость юго-западного ветра 1 января составит 5–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 понедельника. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в новогоднюю ночь и днём 1 января ждёт погода с "ноябрьским характером" — температура до двух – пяти градусов тепла и мокрый снег с мелким дождём.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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