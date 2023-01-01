Нейрофизиолог назвал способ перевести мозг в альфа-ритм за новогодние праздники

Новогодние праздники дают хороший шанс восстановить силы и перезагрузить мозг. Лучшие способы для этих целей — поездка на природу, занятия йогой, медитации, качественный сон, душевное общение и музыка, рассказал RT эксперт рабочей группы НТИ "Нейронет" (NeuroNet), гендиректор ООО "Нейроботикс" Владимир Конышев.

Он объяснил, что информационный вал, многозадачность, световая интоксикация, электромагнитный шум и неопределённость нарушают физиологический баланс работы мозга. Это всё может обернуться для человека хроническим стрессом, тревожностью и депрессией. Есть риск столкнуться с эмоциональным выгоранием, недостатком энергии, снижением памяти, дефицитом внимания и просто ухудшением физического здоровья. По словам нейрофизиолога, режим нашего мозга, который помогает снять тревожность и улучшить память, называется альфа-ритмом.

"Это ритм покоя, который многие современные люди потеряли. Его можно восстановить разными способами. Можно поехать на природу, на дачу. Если есть возможность — в горы. Наши биологические ритмы синхронизированы с геосферными ритмами — волнами Шумана. В горах, где нет электромагнитного шума, можно восстановить силы и работоспособность. Если возможности выбраться на природу нет, благоприятным для восстановления мозга будет общение с родными и друзьями", — говорит эксперт.

Он также рекомендует отказаться от алкогольных напитков и курения, начать высыпаться, меньше времени проводить в социальных сетях и не читать новости.