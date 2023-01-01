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1 января, 05:14

Первый в 2023 году ребёнок появился на свет на Сахалине

Первый новорождённый в 2023 году в России появился на свет на Сахалине. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

"В новогоднюю ночь в нашем регионе стало на одного сахалинца больше", — написал губернатор в телеграм-канале.

По словам Лимаренко, малыш появился на свет в 02:05 в перинатальном центре и стал первым новорождённым в 2023 году в России. Мальчик уже третий в семье. Губернатор отметил, что малыш и мама чувствуют себя хорошо. Также Лимаренко поздравил семью с прибавлением.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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