Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области
Украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.
"На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".
ТАСС / Станислав Красильников