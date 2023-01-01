Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены", — сообщил он.