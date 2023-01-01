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Регион
Опубликовано 1 января 2023, 12:50
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Российские военные отбили попытки контратаки ВСУ в Запорожской области

Украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены", — сообщил он.

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Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
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