Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России

С 1 января Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Сообщение об этом появилось в "Твиттере" Министерства иностранных дел Соединённого Королевства.

Ранее Лайф писал, что цена на газ в Европе впервые с 16 февраля 2022 года опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. По данным Лондонской биржи ICE, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего газового хаба Европы, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%), но вскоре их стоимость опустилась до 790,8 доллара (-16,2%).