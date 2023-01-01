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1 января, 16:40

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России

МИД Великобритании сообщил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января

С 1 января Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Сообщение об этом появилось в "Твиттере" Министерства иностранных дел Соединённого Королевства.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", — указано в публикации.

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Ранее Лайф писал, что цена на газ в Европе впервые с 16 февраля 2022 года опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. По данным Лондонской биржи ICE, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего газового хаба Европы, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%), но вскоре их стоимость опустилась до 790,8 доллара (-16,2%).

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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