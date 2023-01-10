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10 января, 15:50

"Сонная лощина": Прорыв на теплотрассе в –40 погрузил российский город в "туманный ад"

В Мегионе прорыв на теплотрассе лишил тысячи жителей отопления в 40-градусный мороз

В городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим повышенной готовности из-за аварии на теплотрассе, несколько многоэтажек с тысячами жильцов остались без отопления в 40-градусный мороз. О прорыве трубы сообщает управление общественных связей местной администрации.

В Мегионе произошла авария на теплотрассе. Видео © VK / "Типичный Мегион / Газета "Варта" / Артур Исмагилов

"Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провёл экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности... На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом", сказано в тексте.

ЧП произошло в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина в Мегионе. Пользователи делятся в Сети кадрами "туманного ада". Клубы горячего пара окутали сразу несколько кварталов, из-за чего жители сравнивают город с "Сонной лощиной". Неожиданно смотрятся на дорогах в мороз потоки воды, напоминающие со стороны оттепель. Машины с трудом пробираются через "реки". А пешеходы возмущаются: полгорода утонуло!

Из-за аварии пациентов одной из клиник могут перевезти в Нижневартовск. Автомобильное движение в городе частично ограничено. Экстренные службы уже приступили к ликвидации ЧП, решается вопрос о восстановлении теплоснабжения, рассказали в мэрии.

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Ранее Лайф писал, что в Приангарье задержали чиновника, "не заметившего" коммунальную аварию. Глава Артёмовского муниципального образования вовремя не отреагировал на коммунальную аварию, в результате которой жители нескольких домов остались без отопления.

Татьяна Миссуми

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