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10 января, 23:00

Украинскую семью задержали при попытке вывезти 9 кг валюты из России в Латвию

<p>Сумка с деньгами, которую украинская семья попыталась вывезти в Латвию. Обложка © <a href="https://sztu.customs.gov.ru/news/document/375177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Северо-Западное таможенное управление</a></p>

Сумка с деньгами, которую украинская семья попыталась вывезти в Латвию. Обложка © Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники Псковской таможни и пограничного управления ФСБ РФ задержали граждан Украины, которые незаконно планировали вывезти в Латвию около девяти килограммов купюр. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В машине украинской семьи обнаружили наличные денежные средства на сумму 2,66 миллиона гривен (72 тысячи долларов), которые те не предъявили таможенному контролю. Деньги находились в двух сумках.

Сумка с деньгами, которую украинская семья попыталась вывезти в Латвию. Фото © Северо-Западное таможенное управление

Сумка с деньгами, которую украинская семья попыталась вывезти в Латвию. Фото © Северо-Западное таможенное управление

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Двум взрослым членам семьи назначили штраф в размере 380 тысяч рублей, который они оплатили. После этого гривны были распределены в пределах разрешённой нормы на каждого члена семьи, остальная валюта возвращена в Россию.

Ранее Лайф рассказывал, что в декабре прошлого года ФСБ РФ обезвредила в Подмосковье банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину. В состав ОПГ входили граждане трёх стран Евросоюза, у которых изъяли товар на 200 миллионов рублей.

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Иван Косицын

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