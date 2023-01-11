Украинскую семью задержали при попытке вывезти 9 кг валюты из России в Латвию

Сотрудники Псковской таможни и пограничного управления ФСБ РФ задержали граждан Украины, которые незаконно планировали вывезти в Латвию около девяти килограммов купюр. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В машине украинской семьи обнаружили наличные денежные средства на сумму 2,66 миллиона гривен (72 тысячи долларов), которые те не предъявили таможенному контролю. Деньги находились в двух сумках.

Сумка с деньгами, которую украинская семья попыталась вывезти в Латвию. Фото © Северо-Западное таможенное управление

Двум взрослым членам семьи назначили штраф в размере 380 тысяч рублей, который они оплатили. После этого гривны были распределены в пределах разрешённой нормы на каждого члена семьи, остальная валюта возвращена в Россию.