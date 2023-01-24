В России пройдут военные сборы: что ждёт неслуживших В 2023 году в России ожидаются очередные военные сборы. Главная интрига: призовут ли тех, кто не служил. Госдума уже обсуждает такой вариант. 23 января, 23:40 5124 5124 Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Закон говорит, что на военные сборы могут быть привлечены те, кто уже проходил службу в армии по призыву и теперь числится в запасе. Однако недавно член Комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев выступил с заявлением, что неслуживших россиян старше 30 лет тоже могут отправлять на военные сборы для получения военно-учётной специальности, а 12 января текущего года этот депутат предложил отправлять на военные сборы на полгода "всю молодёжь". Другие члены думского Комитета по обороне назвали идеи Соболева его личной инициативой, но на экспертном уровне информацию о некоторых изменениях в подходах к призыву они подтвердили. В частности, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил , что весной текущего года вполне возможны изменения, в соответствии с которыми будет поэтапно увеличиваться возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний призывной порог составит 30 лет.

— Если изменится возраст призывников, то вполне логично, что может увеличиться и возраст привлекаемых на военные сборы. Ведь возраст связан и с общей численностью населения. Но перспектива призыва на сборы тех, кто вообще не служил, пока сомнительна, так как для этого понадобится серьёзная переработка законодательства, а это не быстро, — считает доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Андреевич Чирков.

Помимо того, некоторые эксперты указывают на уже имевшую место непростую ситуацию, которая была при выполнении указа президента РФ о частичной мобилизации . Тогда военкоматы испытывали трудности с правильной оценкой боевых возможностей граждан, прошедших срочную службу в армии много лет назад.

— С теми, кто не проходил службу в Вооружённых силах, на сборах проблем может быть больше, — уверяет Сергей Карапетянц, подполковник запаса ВС РФ, сотрудник специального учебного центра Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России). — Не думаю, что в текущей обстановке Минобороны будет вместо переподготовки тех, кто уже имеет военно-учётную специальность, заниматься обучением азам военного дела сорокалетних новобранцев.

Кто может оказаться на военных сборах

Учения военнослужащих. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Военные сборы проводятся ежегодно, при этом для участия в них призывают как граждан, состоящих в запасе, так и резервистов.

Запасники призываются на сборы в Вооружённые силы РФ, войска Росгвардии РФ, органы государственной охраны и органы Федеральной службы безопасности на основании указа президента России. Для солдат и офицеров запаса военные сборы могут быть учебными и проверочными, а их продолжительность не может быть более 2 месяцев. Но следует помнить, что на учебные сборы не могут вызывать чаще чем один раз в 3 года, а вот на проверочные запасников могут вызывать без ограничений. О том, на какие именно сборы вас вызывают, можно узнать в приказе военного комиссара.

С резервистами ситуация несколько иная. Прежде всего, стоит понимать, что к этой категории относятся только те запасники, кто подписал специальный контракт с Минобороны. Эти люди работают по гражданской специальности, но при этом обязаны регулярно проходить военные сборы. Государство за это компенсирует работодателю резервиста средний заработок за время сборов, а работодатель перечисляет эту сумму резервисту.

Нахождение в запасе Вооружённых сил РФ не бессрочно. Максимальный возраст пребывания зависит от звания и разряда.

Первая категория воинского запаса (основной мобилизационный резерв) включает в себя рядовых и сержантов, а также прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 лет; младших офицеров — до 50 лет; майоров, капитанов 3 ранга, подполковников, капитанов 2 ранга — до 55 лет; полковников и капитанов 1 ранга — до 60 лет; высших офицеров — до 65 лет.

Вторая категория — это те, кого могут призвать в случае полномасштабных военных действий. На военные сборы сейчас, как правило, пока не призывается, состоит она из рядовых и сержантов, а также прапорщиков и мичманов в возрасте до 45 лет; младших офицеров — до 55 лет; майоров, капитанов 3 ранга, подполковников, капитанов 2 ранга — до 60 лет; полковников и капитанов 1 ранга — до 65 лет; высших офицеров — до 70 лет.

Третья категория (ещё более возрастная) в военных сборах практически не участвует. Это рядовые и сержанты, а также прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 65 лет.

Того, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, или того, кто признан не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводят в отставку и снимают с воинского учёта.

Могут ли с военных сборов отправить в зону СВО

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ.

По действующему законодательству отправка со сборов к месту проведения Специальной военной операции (СВО) не допускается. Военные сборы проводятся только для проверки боевой подготовки запасников или для обучения работе с новой боевой техникой.

О том, что призыв в рамках частичной мобилизации завершён, ещё раз напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, текущую ситуацию с призывниками Лайфу пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

— Призывники на срочную службу и на военные сборы — это две разные категории граждан. В отношении первых есть принципиальная позиция, озвученная Минобороны, о том, что повышение призывного возраста возможно и проработка данного вопроса ведётся. По поводу изменения в подходе к сборам резервистов никаких официальных заявлений я не видел. Однако в связи с повышением статуса СВО допускаю, что новое руководство спецоперации поставит задачу подготовки более широкого круга резервистов. Возможно, кому-то из этих граждан предложат заключить контракт на службу, но если это и будет, то только на добровольной основе.

Авторы Максим Греков