Модельер Юдашкин — о Пако Рабане: История навсегда запомнит этого большого художника
Модельер Пако Рабан. Обложка © ТАСС / AP / Remy de la Mauviniere
Российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал печальную новость о смерти коллеги по цеху Пако Рабана. Он выразил соболезнования родным и близким всемирно известного модельера. Также Юдашкин отметил, что Рабан навсегда вошёл в историю.
"Сегодня пришла неприятная новость из Франции. К сожалению, скончался великий художник Пако Рабан. Я хочу выразить соболезнования всей семье, близким, желаю крепиться. История навсегда запомнит этого большого художника", — приводит слова модельера телеканал "360".
Напомним, что Пако Рабан одевал таких актрис, как Одри Хепбёрн, Джейн Фонду и других ярких звёзд кино. Он скончался во Франции в возрасте 88 лет.