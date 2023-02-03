Модельер Юдашкин — о Пако Рабане: История навсегда запомнит этого большого художника

Российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал печальную новость о смерти коллеги по цеху Пако Рабана. Он выразил соболезнования родным и близким всемирно известного модельера. Также Юдашкин отметил, что Рабан навсегда вошёл в историю.

"Сегодня пришла неприятная новость из Франции. К сожалению, скончался великий художник Пако Рабан. Я хочу выразить соболезнования всей семье, близким, желаю крепиться. История навсегда запомнит этого большого художника", — приводит слова модельера телеканал "360".