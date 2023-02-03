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3 февраля, 20:06

Модельер Юдашкин — о Пако Рабане: История навсегда запомнит этого большого художника

<p>Модельер Пако Рабан. Обложка © ТАСС / AP / Remy de la Mauviniere</p>

Модельер Пако Рабан. Обложка © ТАСС / AP / Remy de la Mauviniere

Российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал печальную новость о смерти коллеги по цеху Пако Рабана. Он выразил соболезнования родным и близким всемирно известного модельера. Также Юдашкин отметил, что Рабан навсегда вошёл в историю.

"Сегодня пришла неприятная новость из Франции. К сожалению, скончался великий художник Пако Рабан. Я хочу выразить соболезнования всей семье, близким, желаю крепиться. История навсегда запомнит этого большого художника", — приводит слова модельера телеканал "360".

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Напомним, что Пако Рабан одевал таких актрис, как Одри Хепбёрн, Джейн Фонду и других ярких звёзд кино. Он скончался во Франции в возрасте 88 лет.

Иван Косицын

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