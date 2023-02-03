Надувной Трамп: В Сети показали, как выглядит китайский шар-шпион над США на самом деле
Пользователи Twitter попытались угадать, как выглядит замеченный над США китайский шар-шпион
Шар-шпион в образе Дональда Трампа. Обложка © Twitter / Leslieoo7
Разведывательный воздушный шар Китая в небе над США, за которым несколько дней наблюдают американские военные, стал поводом для шуток среди пользователей "Твиттера". Они предположили, как может выглядеть аэростат.
Шар-шпион изобразили в виде звезды смерти из вселенной "Звёздных войн", на которой видна надпись "Сделано в Китае" в виде экс-президента США Дональда Трампа и китайской доставки.
Напомним, сегодня Пентагон сообщил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В США предположили, что аэростат запущен Китаем, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар в кратчайшие сроки Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.