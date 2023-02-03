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3 февраля, 19:56

Надувной Трамп: В Сети показали, как выглядит китайский шар-шпион над США на самом деле

Пользователи Twitter попытались угадать, как выглядит замеченный над США китайский шар-шпион

<p>Шар-шпион в образе Дональда Трампа. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Leslieoo7/status/1621529056918257664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leslieoo7</a></p>

Шар-шпион в образе Дональда Трампа. Обложка © Twitter / Leslieoo7

Разведывательный воздушный шар Китая в небе над США, за которым несколько дней наблюдают американские военные, стал поводом для шуток среди пользователей "Твиттера". Они предположили, как может выглядеть аэростат.

  • Китайский шар-шпион в небе над США © Twitter / The Rooferman
    Китайский шар-шпион в небе над США © Twitter / The Rooferman
  • Аэростат в виде звезды смерти с надписью "Сделано в Китае" © Twitter / Chaos Station
    Аэростат в виде звезды смерти с надписью "Сделано в Китае" © Twitter / Chaos Station
  • Шар в виде китайской доставки © Twitter / MROD
    Шар в виде китайской доставки © Twitter / MROD

Китайский шар-шпион в небе над США © Twitter / The Rooferman

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Шар-шпион изобразили в виде звезды смерти из вселенной "Звёздных войн", на которой видна надпись "Сделано в Китае" в виде экс-президента США Дональда Трампа и китайской доставки.

Унесённый ветром: Почему китайский аэростат над Америкой встревожил Пентагон

Унесённый ветром: Почему китайский аэростат над Америкой встревожил Пентагон

Напомним, сегодня Пентагон сообщил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В США предположили, что аэростат запущен Китаем, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар в кратчайшие сроки Пентагон ответил отказом, объяснив этот шаг опасным для населения.

Юлия Коновалова

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