Россиянам рассказали, как подготовить верхнюю одежду к холодам

Если на этикетке написано, что вещь нужно обязательно сдавать в химчистку, стирать её дома в машинке ни в коем случае нельзя, подчеркнула продуктовый эксперт компании Synergetic Ольга Рыжкова. Она рассказала, как подготовить пальто, куртки и тому прочее к осенне-зимнему сезону.

"Определив, какие вещи отправятся в химчистку, можно приступить к стирке других верхних вещей. Оцените места, которые требуют внимания: имеются ли пятна, потёртые (места частого соприкосновения куртки с сумкой/рюкзаком) или так называемые засаленные места (обычно это места в области соприкосновения с кожей (внутренняя часть рукавов/манжет и воротника)", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, перед стиркой необходимо обработать все пятна, кроме потёртых мест. Они могут бросаться в глаза, но вывести их не получится, так как это типичное механическое повреждение ткани.

Для обработки вещи необходимо использовать жидкий пятновыводитель с триггером, говорит Рыжкова. Следует протереть грязные места лёгкими движениями, затем застегнуть все пуговицы и молнии и смело отправлять в машинку. Эксперт добавила, что верхнюю одежду необходимо стирать только жидкими средствами, используя режим стирки длительностью не менее часа.

Также Рыжкова рассказала о важности использования специального средства во время стирки верхней одежды из мембранной или технологичной ткани. В составе подобных тканей содержатся компоненты, которые не позволяют закупорить мелкие мембраны и испортить вещь. По словам эксперта, после стирки вещи лучше сушить горизонтально, чтобы одежда не потеряла свою форму.

А пуховики и куртки следует стирать обычным способом, не добавляя в машинку теннисные мячики. Они могут изнашивать ткань с внешней стороны из-за комкования, уточнила собеседница газеты. Чтобы пуховик был такой же, как до стирки, эксперт рекомендует руками разбить забитые комочки наполнителя. В заключение Рыжкова пояснила, что избавляться от пятен нужно сразу, пока они ещё свежие.

При стирке пуховика необходимо соблюдать определённые правила. Фото © Shutterstock