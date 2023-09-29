Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 14:11

Россиянам рассказали, как подготовить верхнюю одежду к холодам

Продуктолог Рыжкова: Верхнюю одежду следует стирать не менее часа

<p>Некоторую верхнюю одежду лучше всего сдавать в химчистку. Обложка © Shutterstock</p>

Некоторую верхнюю одежду лучше всего сдавать в химчистку. Обложка © Shutterstock

Если на этикетке написано, что вещь нужно обязательно сдавать в химчистку, стирать её дома в машинке ни в коем случае нельзя, подчеркнула продуктовый эксперт компании Synergetic Ольга Рыжкова. Она рассказала, как подготовить пальто, куртки и тому прочее к осенне-зимнему сезону.

"Определив, какие вещи отправятся в химчистку, можно приступить к стирке других верхних вещей. Оцените места, которые требуют внимания: имеются ли пятна, потёртые (места частого соприкосновения куртки с сумкой/рюкзаком) или так называемые засаленные места (обычно это места в области соприкосновения с кожей (внутренняя часть рукавов/манжет и воротника)", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, перед стиркой необходимо обработать все пятна, кроме потёртых мест. Они могут бросаться в глаза, но вывести их не получится, так как это типичное механическое повреждение ткани.

Стилист рассказала, как одеться осенью, чтобы не впасть в депрессию

Стилист рассказала, как одеться осенью, чтобы не впасть в депрессию

Для обработки вещи необходимо использовать жидкий пятновыводитель с триггером, говорит Рыжкова. Следует протереть грязные места лёгкими движениями, затем застегнуть все пуговицы и молнии и смело отправлять в машинку. Эксперт добавила, что верхнюю одежду необходимо стирать только жидкими средствами, используя режим стирки длительностью не менее часа.

Также Рыжкова рассказала о важности использования специального средства во время стирки верхней одежды из мембранной или технологичной ткани. В составе подобных тканей содержатся компоненты, которые не позволяют закупорить мелкие мембраны и испортить вещь. По словам эксперта, после стирки вещи лучше сушить горизонтально, чтобы одежда не потеряла свою форму.

А пуховики и куртки следует стирать обычным способом, не добавляя в машинку теннисные мячики. Они могут изнашивать ткань с внешней стороны из-за комкования, уточнила собеседница газеты. Чтобы пуховик был такой же, как до стирки, эксперт рекомендует руками разбить забитые комочки наполнителя. В заключение Рыжкова пояснила, что избавляться от пятен нужно сразу, пока они ещё свежие.

При стирке пуховика необходимо соблюдать определённые правила. Фото © Shutterstock

При стирке пуховика необходимо соблюдать определённые правила. Фото © Shutterstock

Учёный назвал три симптома на коже, кричащие о том, что средство для стирки пора менять

Учёный назвал три симптома на коже, кричащие о том, что средство для стирки пора менять

Ранее Лайф писал, что новую одежду нужно обязательно стирать перед ноской в целях гигиены. Эколог Александр Созыкин пояснил, что таким образом люди смогут обезопасить себя от инфекционных заболеваний и от воздействия агрессивных химических веществ.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров