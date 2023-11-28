Все девушки делают это неправильно: названо 5 правил идеального флирта

Правильно флиртовать — целое искусство, которое заключается в том, чтобы тонко балансировать между "ты мне интересен" и "сделай первый шаг, и сделай его красиво". Оказалось, есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы и самой женщине получать от процесса удовольствие. Рассказываем, на что стоит обращать внимание и как правильно себя вести.

Правило 1: Флирт ради флирта

Как правильно флиртовать: названа идеальная инструкция из 5 пунктов. Фото © Freepik / senivpetro

По словам эксперта в разговоре с Лайфом, женщине стоит расслабиться и флиртовать ради того, чтобы получить удовольствие от самого процесса. Такой подход снимает излишнее напряжение и ожидание.

Правило 2: Волноваться нормально

Многие женщины нервничают только от одной мысли, что нужно флиртовать. Волнение идёт от страха, что вы откроетесь, обнажите свою заинтересованность, но вдруг в качестве обратной связи будет отвержение или игнорирование Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт, автор женских трансформационных тренингов

Но фишка в том, продолжает эксперт, что на уровне телесных ощущений волнение очень похоже на предвкушение. Поэтому когда флиртуете и испытываете нервозность, скажите себе: "А что, если я вовсе не волнуюсь, а испытываю предвкушение?" По словам терапевта, это также поможет расслабиться. А спокойствие — одно из самых важных составляющих лёгкого флирта, который приносит удовольствие и вам, и мужчине, на которого он направлен.

Правило 3: Замечайте детали

5 золотых правил флирта, которые помогут любой девушке стать притягательной в глазах мужчин. Фото © Freepik

"Флирт — это восхитительная возможность для мужчины увидеть вашу женскую суть. А дама всегда внимательна к деталям", — подсказывает Ольга Дубцова в разговоре с Лайфом. Флиртовать через простые акценты — отличный заход. Можно сделать комплимент по поводу его конкретного предмета одежды, черты характера, мимики.

Правило 4: Используйте голос

Голос — важная часть общего образа женщины Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт, автор женских трансформационных тренингов

Есть очень простое упражнение для пробуждения природного голоса, который будет обволакивать собеседника без намека на вульгарность. Для этого нужно положить ладонь на грудную клетку и произнести затяжное "Хм-м-м". По словам танцевально-двигательного терапевта достаточно сделать 3–4 подхода, каждый раз удлиняя звук "м". После практике вы заметите, что голос стал более глубоким и притягательным.

Правило 5: Тело никогда не врёт

Как правильно флиртовать, чтобы наслаждаться общением с мужчиной. Фото © Freepik

"То, что транслирует тело женщины, — всегда замечают мужчины", — также делает акцент эксперт. И поясняет, что напряжённые плечи выдадут женщину-контролёра, а "закрытые" позы, то есть скрещенные руки и ноги, указывают на оборону и запрет на контакт.

Идеально во время флирта расслабиться, замедлить дыхание, сбросить напряжение с плеч и всем телом повернуться к собеседнику Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт, автор женских трансформационных тренингов