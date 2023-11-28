Все девушки делают это неправильно: названо 5 правил идеального флирта
Неудивительно, что всему в жизни нужно учиться, даже, казалось бы, таким обыденным вещам, как флирт. Лайф узнал все тонкости искусства обольщения и готов рассказать, как делать это правильно.
Правильно флиртовать — целое искусство, которое заключается в том, чтобы тонко балансировать между "ты мне интересен" и "сделай первый шаг, и сделай его красиво". Оказалось, есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы и самой женщине получать от процесса удовольствие. Рассказываем, на что стоит обращать внимание и как правильно себя вести.
Правило 1: Флирт ради флирта
Как правильно флиртовать: названа идеальная инструкция из 5 пунктов. Фото © Freepik / senivpetro
По словам эксперта в разговоре с Лайфом, женщине стоит расслабиться и флиртовать ради того, чтобы получить удовольствие от самого процесса. Такой подход снимает излишнее напряжение и ожидание.
Правило 2: Волноваться нормально
Многие женщины нервничают только от одной мысли, что нужно флиртовать. Волнение идёт от страха, что вы откроетесь, обнажите свою заинтересованность, но вдруг в качестве обратной связи будет отвержение или игнорирование
Но фишка в том, продолжает эксперт, что на уровне телесных ощущений волнение очень похоже на предвкушение. Поэтому когда флиртуете и испытываете нервозность, скажите себе: "А что, если я вовсе не волнуюсь, а испытываю предвкушение?" По словам терапевта, это также поможет расслабиться. А спокойствие — одно из самых важных составляющих лёгкого флирта, который приносит удовольствие и вам, и мужчине, на которого он направлен.
Правило 3: Замечайте детали
5 золотых правил флирта, которые помогут любой девушке стать притягательной в глазах мужчин. Фото © Freepik
"Флирт — это восхитительная возможность для мужчины увидеть вашу женскую суть. А дама всегда внимательна к деталям", — подсказывает Ольга Дубцова в разговоре с Лайфом. Флиртовать через простые акценты — отличный заход. Можно сделать комплимент по поводу его конкретного предмета одежды, черты характера, мимики.
Правило 4: Используйте голос
Голос — важная часть общего образа женщины
Есть очень простое упражнение для пробуждения природного голоса, который будет обволакивать собеседника без намека на вульгарность. Для этого нужно положить ладонь на грудную клетку и произнести затяжное "Хм-м-м". По словам танцевально-двигательного терапевта достаточно сделать 3–4 подхода, каждый раз удлиняя звук "м". После практике вы заметите, что голос стал более глубоким и притягательным.
Правило 5: Тело никогда не врёт
Как правильно флиртовать, чтобы наслаждаться общением с мужчиной. Фото © Freepik
"То, что транслирует тело женщины, — всегда замечают мужчины", — также делает акцент эксперт. И поясняет, что напряжённые плечи выдадут женщину-контролёра, а "закрытые" позы, то есть скрещенные руки и ноги, указывают на оборону и запрет на контакт.
Идеально во время флирта расслабиться, замедлить дыхание, сбросить напряжение с плеч и всем телом повернуться к собеседнику
Общая формула идеального флирта, после которого мужчина будет воспринимать вас как притягательную женщину, к которой хочется найти подход, заключается в расслаблении, тонкой игре через голос, тело, акценты на его качествах. И, конечно же, не стоит забывать о главном — удовольствии от процесса.
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