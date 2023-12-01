Как понять, что "душнила" компании — это вы, и можно ли стать нормальным человеком

Скорее всего, среди ваших знакомых найдётся человек, который всем раздаёт замечания и критикует. Он лучше всех всё знает, хотя совета у него не спрашивают. Спорить с таким человеком бесполезно, да и не хочется, так как у него одна точка зрения: "Я прав и разбираюсь лучше, чем другие". Это типичное поведение душного человека, или, проще говоря, зануды. Значение "душнила" также схоже с понятиями всезнайка, нытик, энергетический вампир.

По каким признакам можно вычислить "душного" человека?

Кто такие "душнилы" и почему эти люди любят всех критиковать? Фото © Shutterstock

1. "Душный" человек всегда недоволен и на что-то или кого-то жалуется. Например, его не ценят на работе, не хватает денег, родные и близкие недостаточно уделяют внимания — и мир в целом к нему несправедлив.

2. Он обсуждает других и сплетничает за спиной. Завидует и часто сравнивает себя с другими, считая, что заслуживает большего.

3. "Ищет, кто виноват, и всегда оказываются таковыми окружающие. Виноваты все вокруг: друзья, коллеги, родственники, обстоятельства и ещё много кто и что, но только не он!" — рассказывает Лайфу доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

4. "Душнилы" любят всё контролировать. Близкие и друзья полностью должны принадлежать только им. Они должны знать всё: где, с кем, когда, что они делают и какие у них планы.

Ревностно относятся, если друг или подруга проводит время не с ним. Это у "душного" считается заботой, и он не хочет знать ничего про личные границы Анжелика Полина Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования

5. Такие люди эгоцентричны — очень любят быть в центре внимания, демонстрируя свою значимость и превосходство над другими.

6. "Душнила" всегда знает лучше всех, у него два мнения: его и неправильное. "Он любит критиковать и обесценивать работу других и делает замечания по любому поводу: что вы неправильно питаетесь, не туда ставите ударение в словах, неправильно расставили запятые и т.д.", — подмечает эксперт.

7 признаков, что вы "душный" человек с психотравмой. Фото © Shutterstock

7. "Душный" человек, как правило, манипулятор. Умеет разжигать конфликты и сталкивать людей, при этом оставаясь в стороне.

Если вдруг вы обнаружили у себя один или несколько признаков, необязательно вы "душный" человек. Мы все порой бываем негативны и не в настроении, но чаще это временное и проходящее состояние. Для "душнил" это состояние нормальное и постоянное.

Часто причина такого поведения кроется в неумении понимать эмоции других, сочувствовать и проявлять эмпатию Анжелика Полина Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования

А также неумение рефлексировать и принимать свои эмоции — как негативные, так и положительные. По словам эксперта, чаще всего эта проблема — результат детско-родительских отношений, следствие детских психотравм.

Можно ли из "душнилы" стать "обычным"?

Как из "душнилы" превратиться в жизнерадостного человека? Фото © Shutterstock

Но что делать, если вы действительно "душный", как не быть им и что для этого делать? Анжелика Полина даёт инструкцию: развивайте свой эмоциональный интеллект. То есть учитесь понимать свои и чужие эмоции, развивайте эмпатию, самопознание, социальные навыки. Можно научиться понимать настроение окружающих и правильно на него реагировать.

"Для развития эмоционального интеллекта попробуйте технику проговаривания эмоций: определите и назовите про себя, что конкретно в этот момент вы чувствуете. Например: "Я чувствую усталость, раздражение, но при этом мне ещё и немного тревожно". Далее определите мысль, которая вызвала эти эмоции и насколько она отвечает реальности", — говорит Лайфу эксперт.

Почему мы любим всех критиковать: проверьте, являетесь ли вы "душным" человеком. Фото © Shutterstock

Начните наблюдать за собственными эмоциями, которые возникают в разных ситуациях и при общении с окружающими. Чаще пробуйте ставить себя на место другого человека и представить: что бы он сейчас хотел услышать — ваши замечания или слова поддержки? Проанализируйте, насколько ваши действия эффективны в общении: если вы поправили ошибку собеседника, пошло ли это ему на пользу или только вызвало раздражение.

Не будьте зациклены на себе, не жалуйтесь и перестаньте выступать в роли жертвы Анжелика Полина Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования