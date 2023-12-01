Большое и пушистое: Россиян поздравили с первым днём зимы видеооткрыткой от манула Тимофея

Манул Тимофей из Московского зоопарка с опаской встретил первый день зимы и, похоже, не слишком рад пушистому снежку, который выпал возле его вольера. Видео с потешным зверьком, который весьма округлился после зажировки, зоопарк опубликовал 1 декабря в своём телеграм-канале.

Московский зоопарк поздравил россиян с первым днём зимы видеооткрыткой от манула Тимофея. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Тимоша сидит в своём домике, как в избушке посреди леса", — говорится в подписи к видео.

Судя по кадрам, манул всё-таки выходит на крылечко, тянет носом свежий морозный воздух, но на прогулку по снежку выбегать не спешит. Но ничего — у него вся зима впереди.