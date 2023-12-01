Большое и пушистое: Россиян поздравили с первым днём зимы видеооткрыткой от манула Тимофея
Московский зоопарк показал видео с манулом Тимофеем после зажировки
Красавец-манул по имени Тимофей встречает зиму, прибавив шесть килограммов. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка с опаской встретил первый день зимы и, похоже, не слишком рад пушистому снежку, который выпал возле его вольера. Видео с потешным зверьком, который весьма округлился после зажировки, зоопарк опубликовал 1 декабря в своём телеграм-канале.
Московский зоопарк поздравил россиян с первым днём зимы видеооткрыткой от манула Тимофея. Видео © Telegram / Московский зоопарк
"Тимоша сидит в своём домике, как в избушке посреди леса", — говорится в подписи к видео.
Судя по кадрам, манул всё-таки выходит на крылечко, тянет носом свежий морозный воздух, но на прогулку по снежку выбегать не спешит. Но ничего — у него вся зима впереди.
В зимнее время пищи животным не хватает. Запастись жиром — единственный способ пережить недостаток еды и не замёрзнуть. А нужно ли человеку следовать этому примеру и "зажировываться" вслед за манулом Тимофеем из Московского зоопарка? Лайф спросил об этом у врача, и вот что он ответил.