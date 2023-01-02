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2 января, 01:20

США предсказали кризис из-за слов сына Трампа, обозвавшего Зеленского "королевой пособия"

Politico предрекла Республиканской партии США кризис из-за споров вокруг помощи Украине

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Телеграм-канал V_Zelenskiy_official

Республиканская партия США рискует столкнуться с кризисом из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издания Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин. Предвестником этого он счёл недавнее заявление сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего лидера Незалежной Владимира Зеленского неблагодарной "королевой пособия" мирового масштаба.

Высказывание Трампа–младшего, который тоже является республиканцем, вызвало в партии резонанс, отмечает колумнист. Многие её члены стали оппонировать приверженцам наращивания помощи Киеву. По словам Мартина, противоречия в партии подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении КНР и Ирана, финансируя их геополитических оппонентов.

Напомним, Дональд Трамп – младший резко осудил лидера Незалежной из-за жалоб на недостаточную помощь со стороны Штатов во время поездки в Вашингтон. Зеленский является "неблагодарной королевой пособия", заявил сын бывшего президента США.

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Андрей Бражников

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