США предсказали кризис из-за слов сына Трампа, обозвавшего Зеленского "королевой пособия"

Республиканская партия США рискует столкнуться с кризисом из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издания Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин. Предвестником этого он счёл недавнее заявление сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего лидера Незалежной Владимира Зеленского неблагодарной "королевой пособия" мирового масштаба.

Высказывание Трампа–младшего, который тоже является республиканцем, вызвало в партии резонанс, отмечает колумнист. Многие её члены стали оппонировать приверженцам наращивания помощи Киеву. По словам Мартина, противоречия в партии подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении КНР и Ирана, финансируя их геополитических оппонентов.