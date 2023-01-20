Антонов предупредил об угрожающей всему миру катастрофе

Курс на нанесение поражения России, который взяли Соединённые Штаты, ведёт мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения "на поле боя" стремительно ведёт мир к катастрофическому сценарию", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Это стало комментарием к заявлениям Госдепа СШа от том, что Россия якобы использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. Антонов подчеркнул, что среди руководителей России никто не выступал с угрозами применения ядерного оружия.