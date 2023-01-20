"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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20 января, 01:33

Антонов предупредил об угрожающей всему миру катастрофе

Антонов: Курс США на поражение России ведёт мир к катастрофическую сценарию

Курс на нанесение поражения России, который взяли Соединённые Штаты, ведёт мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения "на поле боя" стремительно ведёт мир к катастрофическому сценарию", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Это стало комментарием к заявлениям Госдепа СШа от том, что Россия якобы использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. Антонов подчеркнул, что среди руководителей России никто не выступал с угрозами применения ядерного оружия.

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Накануне, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на звучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. Он подчеркнул, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Если же такое случится, это может "спровоцировать начало ядерной войны".

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Flickr \ US Army

Андрей Григорьев

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