Антонов предупредил об угрожающей всему миру катастрофе
Антонов: Курс США на поражение России ведёт мир к катастрофическую сценарию
Курс на нанесение поражения России, который взяли Соединённые Штаты, ведёт мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения "на поле боя" стремительно ведёт мир к катастрофическому сценарию", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.
Это стало комментарием к заявлениям Госдепа СШа от том, что Россия якобы использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. Антонов подчеркнул, что среди руководителей России никто не выступал с угрозами применения ядерного оружия.
Накануне, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на звучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. Он подчеркнул, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Если же такое случится, это может "спровоцировать начало ядерной войны".
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