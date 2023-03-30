На фоне слухов об аресте Трампа серьёзно растёт его политический рейтинг
Fox News: Трампа готовы поддержать больше половины республиканцев
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп набирает всё большую поддержку среди сторонников и представителей Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2024 года. Как показал опрос, он серьёзно опережает ближайшего соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса.
По данным телеканала Fox News, о намерении поддержать бывшего американского лидера заявили 54% респондентов, его конкурента — лишь 24%. Остальные кандидаты не набирают и 10%. Наблюдается также и рост общего рейтинга Трампа, который связывают с делом о возможном аресте политика.
"Слух о том, что окружной прокурор Манхэттена предъявит Трампу обвинения, очень помог ему среди республиканских первичных избирателей. Они считают дело политически мотивированным, и оно оживляет чувства того, что Трамп всё ещё борется с силами, которые люди считают коррумпированными и неконтролируемыми", — утверждает республиканец Дарон Шоу.
О намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году экс-глава Белого дома Дональд Трамп официально заявил осенью 2022-го. Конкуренцию ему составит бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, а также политик Вивек Рамасвами. Нынешний лидер США Джо Байден также планирует участвовать в гонке, но официального заявления на этот счёт он пока не делал.
ТАСС / Evan Vucci