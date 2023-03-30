На фоне слухов об аресте Трампа серьёзно растёт его политический рейтинг

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп набирает всё большую поддержку среди сторонников и представителей Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2024 года. Как показал опрос, он серьёзно опережает ближайшего соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса.

По данным телеканала Fox News, о намерении поддержать бывшего американского лидера заявили 54% респондентов, его конкурента — лишь 24%. Остальные кандидаты не набирают и 10%. Наблюдается также и рост общего рейтинга Трампа, который связывают с делом о возможном аресте политика.