Дело против Трампа поможет ему на выборах 2024 года, считает политолог
Американист Рогулёв назвал сомнительными предъявленные Трампу обвинения
Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, являются сомнительными и даже могут привести его к победе на выборах 2024 года. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулёв.
По его словам, всё дело в отношении Трампа "шито белыми нитками". Эксперт указал, что по законам Нью-Йорка фальсификация документов, связанная с неправомерным использованием средств, считается административным нарушением. Но если это сделано для сокрытия преступления, тогда грозит уголовная ответственность. Именно в последнем и обвиняют экс-президента.
"Пускай они доказывают, в чём состояло другое преступление. Они называют сокрытием других фактов то, что он пытался утаить некую информацию от избирателей. Но тут со многих точек зрения это выглядит очень сомнительно, поэтому... Не могу комментировать ход мыслей прокурора Брэгга, но повторяю, что многие юристы и политики, в том числе не из лагеря Трампа, высказываются весьма и весьма скептически", — сказал Рогулёв в беседе с радио "Комсомольская правда".
Он считает, что при отсутствии неопровержимых улик обвинение даже может помочь Дональду Трампу победить на выборах в 2024 году.
Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, а также в проведении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниелс в период его избирательной кампании. Он был арестован в Нью-Йорке, но через два часа его отпустили.
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