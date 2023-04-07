Дело против Трампа поможет ему на выборах 2024 года, считает политолог

Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, являются сомнительными и даже могут привести его к победе на выборах 2024 года. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулёв.

По его словам, всё дело в отношении Трампа "шито белыми нитками". Эксперт указал, что по законам Нью-Йорка фальсификация документов, связанная с неправомерным использованием средств, считается административным нарушением. Но если это сделано для сокрытия преступления, тогда грозит уголовная ответственность. Именно в последнем и обвиняют экс-президента.

"Пускай они доказывают, в чём состояло другое преступление. Они называют сокрытием других фактов то, что он пытался утаить некую информацию от избирателей. Но тут со многих точек зрения это выглядит очень сомнительно, поэтому... Не могу комментировать ход мыслей прокурора Брэгга, но повторяю, что многие юристы и политики, в том числе не из лагеря Трампа, высказываются весьма и весьма скептически", — сказал Рогулёв в беседе с радио "Комсомольская правда".