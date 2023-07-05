"Дорогая, я умираю!": Почему мужчины переносят болезни хуже женщин

Многие женщины могут спокойно продолжать работать, испытывая недомогание с невысокой температурой. Однако у мужчин всё происходит по-другому — при простуде с температурой 37,1 даже самые выносливые и крепкие представители сильного пола бьют тревогу и буквально валятся с ног. Почему мужчины хуже реагируют на болезни, объяснила в беседе с РИА "ФедералПресс" терапевт, главный врач сети клиник "Твой доктор" Татьяна Романенко.

Оказалось, что у слабости сильного пола есть настоящее научное объяснение — дело в гормонах. Женские половые гормоны обладают противовоспалительным действием, антистрессовой активностью — они защищают сосуды от множества неблагоприятных факторов. И с этим, по оценке медиков, связана такая разная эмоциональность мужчин и женщин.

"Женщины могут реагировать на какие-то пустяковые вещи достаточно ярко, но это не приведёт к какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. А мужчины вроде никак внешне не реагируют, но из-за тихих переживаний может случиться инфаркт. Адаптационные механизмы у женщин более развитые", — пояснила Романенко.

Кроме того, считается, что эстрогены влияют на скорость и адекватность иммунной реакции. А тестостерон, продолжила терапевт, ведёт себя инертно и никак не помогает организму выздороветь. Имеет значение и масса тела. В среднем у мужчин мышц больше, поэтому существует теория: чем выше вес, тем хуже ощущается температура. Также есть теория, что мужчины лучше женщин переносят низкие температуры и при незначительном её повышении в окружающей среде реакция организма ухудшается. По мнению Романенко, здесь всё дело в сосудах.

"Температура повысилась, нужно повысить теплоотдачу. Сосуды расширяются, теплоотдача увеличивается, и организм, проще говоря, остывает. У мужчин этот механизм менее выражен", — резюмировала терапевт.