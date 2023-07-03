"Безопасный режим" включён: Почему от жары клонит в сон и как с этим бороться

Во время жары человека клонит в сон, потому что происходит замедление физиологических процессов, объяснила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процесс обмена веществ, уменьшает теплопродукцию", — рассказала медик в беседе с телеканалом "Москва 24".

Человеческий организм постоянно выделяет тепло — даже при отсутствии значительной двигательной активности, говорит врач. Под воздействием жаркой погоды наше тело направляет усилия на то, чтобы производить его в меньшем количестве. Организм достигает такого эффекта замедлением обменных процессов — кровообращения и сердечного ритма. Именно из-за этого человека начинает клонить в сон. Можно сказать, что так работает "безопасный режим" в организме людей. Чтобы бороться с сонливостью в знойные дни, нужно пить больше воды.

"Если мы начнём пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать", — подвела итог Романенко.