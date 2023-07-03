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3 июля, 09:33

В Подмосковье девушка чуть не задохнулась насмерть из-за простой простуды

Подольские врачи спасли 22-летнюю девушку после удушья, вызванного простудой

В подмосковном Подольске хирурги спасли 22-летнюю пациентку, которая чуть не умерла от удушья, вызванного простудой. Жизни девушки сейчас ничего не угрожает, сообщили в Минздраве Московской области.

Россиянку доставили на скорой в ЛОР-отделение Подольской больницы с больным горлом и затруднённым дыханием. Обследование показало, что у неё развился эпиглоттит — острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани. Как выяснилось, осложнение возникло в результате простудного заболевания.

Пациентку тут же перевели в отделение реанимации для проведения экстренной операции, но в ходе манипуляций у девушки произошла остановка дыхания. Врачи за считанные минуты выполнили коникотомию (вскрытие просвета дыхательных путей) и через разрез шеи установили дыхательную трубку.

"Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов дыхание и жизненно важные показатели удалось восстановить в течение нескольких минут. Вторым этапом мы вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку", — рассказал завотделением Артём Гербергаген.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Она остаётся на лечении в отделении оториноларингологии и в скором времени будет выписана.

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ТАСС / Максим Григорьев

Ирина Фальке
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