Омские врачи "по кусочкам" собрали мужчине руку, которую он отрезал циркулярной пилой

Невероятную по сложности операцию провели врачи областного Клинического медико-хирургического центра в Омске. Они спасли мужчину, который случайно разрубил себе руку циркулярной пилой. Травма была страшная: во время распила досок кисть омича попала под режущий механизм, и он рассёк обе кости, сухожилия, артерии и вены. Шансов, говорят врачи, практически не было: когда пострадавшего доставили в больницу, кисть висела на одном сухожилии. Но хирургам удалось совершить невозможное.

"Предплечье собирали "по кусочкам". Благодаря травматологам удалось зафиксировать кости путём наложения аппарата Илизарова. Но без кровотока кисть была бы обречена, поэтому нам предстояло восстановить все перерезанные сосуды. Сшивать их в условиях наложенного аппарата, между спицами и железными кольцами — то ещё удовольствие", — рассказывают врачи порталу Om1.ru.





Спустя две недели пациента выписали домой. Но как рассказал сосудистый хирург областной клинической больницы Максим Герасименко, вскоре ему предстоит повторная госпитализация и операция по дальнейшему остеосинтезу лучевой и локтевой костей. Но самое главное, что ампутация мужчине уже не грозит, а вот будет ли рука работать — зависит от сроков и качества реабилитации.